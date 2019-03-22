衛生局把關吃玩都開心！高雄推薦推4家觀光食品工廠

2019-03-22 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市衛生局加強查核在地觀光食品工廠，輔導業者遵循食品法規及相關規範，向遊客推薦在地4家立案觀光食品工廠，分別是「紅頂穀創穀物文創樂園」、「台灣滷味博物館」、「珍芳烏魚子見學工廠」與「維格餅家高雄黃金菠蘿城堡」。遊客可依喜好選擇觀光食品工廠，納入旅遊行程，玩得開心、伴手禮帶得放心、也吃得安心。

高雄市衛生局落實「特色觀光、玩轉高雄」的光旅遊產業政策，積極查核並輔導在地食品觀光工廠，日前首推4家立案觀光食品工廠有紅頂穀創穀物文創樂園、台灣滷味博物館、珍芳烏魚子見學工廠、維格餅家高雄黃金菠蘿城堡。

衛生局表示，對這4家觀光工廠，依食品安全衛生管理法及食品良好衛生規範準則，督導現場製作場所環境衛生、原物料管控、工作人員衛生管理、產品標示等。並抽驗紫山藥黑豆茶、黑豆茶、原味豆干、頑皮原味小鐵蛋、野生低鹽烏魚子、鳳梨酥等6件產品，依特性檢驗防腐劑、大腸桿菌、大腸桿菌群、重金屬等，稽查結果現場環境衛生及檢驗結果都合於規定。

為讓來高雄旅遊的遊客可以體驗在地觀光食品工廠的特色，衛生局已提供觀光局在規劃觀光旅遊路線時，納入在地紅頂穀創穀物文創樂園、台灣滷味博物館、珍芳烏魚子見學工廠、維格餅家高雄黃金菠蘿城堡等4家，通過經濟部評鑑合格及衛生局查核把關的觀光食品工廠。其中紅頂穀創穀物文創樂園、台灣滷味博物館被經濟部評鑑為觀光亮點工廠。