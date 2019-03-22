高雄愛情產業鏈啟動了！ 愛河畔市集、夢時代粉紅派對

2019-03-22 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



夢時代本周六、日有粉紅派對。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 落實高雄市長韓國瑜選前政見推動高雄愛情產業鏈，高市府農業局將於周末（3月23日到3月24日）推出愛情產業鏈系列活動，在愛河畔舉辦「春日野餐食物戀」星空電影院野餐市集，以高雄在地食材最鮮、最直送的農產市集，邀民眾來前往愛河畔與農民交陪，感受愛河畔輕鬆歡樂的野餐氛圍。

高雄市農業局延續在駁二辦理野餐農產市集的熱潮，今年選在白色情人節後推出「春日野餐食物戀」星空電影院活動，活動包括集結在地小農的「右岸小農市集」、邀台青蕉及以莉高露等人氣樂手的「河畔音樂會」、營造氛圍的「野餐佈置競賽」、運用蔬果彩繪的「農趣手作」、結合「高雄綠色友善餐廳」主廚，示範在地食材入菜的「農食廚坊」，周六晚間將播放電影「享受吧!尋味義大利」星空電影院，讓民眾享用高雄在地食材、體會愛河畔野餐戀愛氛圍。

農業局長吳芳銘說，高雄具有豐富多元的農產，這回結合愛情產業鏈景點愛河畔，打造市民朋友味覺、聽覺及視覺的多重饗宴，也邀民眾響應吃在地、食當季的綠色生活，未來仍有依節氣食材辦理的「一日農夫」等系列活動。