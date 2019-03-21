響應「十萬青年十萬兵」入伍 百歲姜之發見證抗戰史

2019-03-21 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍！」對多數人來說，這些八年抗戰口號是教科書文字，但對今年滿百歲的榮民姜之發來說，他因這兩句話改寫人生劇本。從年少到白頭、大陸到台灣，姜之發在戰亂中成長，即使百歲仍帶著軍人的堅韌特質，按月開著小貨車到鳳山醫院附設的「鳳醫小學堂」上課，4年來風雨無阻，身體力行「活到老學到老」這句話。

週四上午9點不到，滿頭白髮的姜之發開著小貨車出門，平穩駛入鳳山醫院停車場，停妥貨車，拄著拐杖、拎著提包走入「鳳醫小學堂」教室，除醫院熟識員工外，外人看不出來，這位精神矍鑠的長者竟是百歲人瑞。護理人員說，姜生於民國8年，今年慶祝百歲生日。

「鳳醫小學堂」是替糖尿病病友量身打造的課程，也常安排其他健康講座。姜之發本身沒有糖尿病，多年前陪伴病妻來上課，妻子離世4年，但他仍月月準時出席，聽課時神情專注，也認真跟著講師做各式健身操，在他身上「年齡真的只是一個數字」。

姜之發拿出珍藏多年的抗戰勝利紀念章，以及一份前總統馬英九署名的精裝版本證明書，低下頭撥開白髮，後腦杓仍有以前抗戰時日軍砲彈波及的舊傷痕。他說，高中時期大陸對日展開抗戰，響應國民政府「十萬青年十萬軍」號召而投筆從戎，抗戰勝利後來台，落地生根育有三名子女，退役後打過許多零工，只要有錢賺就去做。