澎湖燒烤店缺失多 縣府要求公安合法准營業

2019-03-21 20:14 中央社 澎湖縣21日電



澎湖BBQ燒烤店林立，縣府公共安全聯合稽查發現不少違規使用，縣長賴峰偉今天要求違規燒烤店業者在1個月內改善，未改善者禁止營業，若違法營業將強制斷水斷電，確保營業場所安全。

澎湖縣政府19日由環保局、衛生局、工務處、建設處、消防局、警察局等組成「營業場所公共安全聯合稽查小組」，首波針對馬公民族路燒烤店油煙排放、衛生、建築、消防等進行稽查，發現有業者部分違章建築、違規使用或占用國有地等情形。

縣長賴峰偉今天在市區燒烤店公共安全聯合稽查會議中，為維護公眾安全，要求縣府各相關局處針對違規部分，立即通知燒烤業者，務必在1個月內改善，未改善前不得營業，若業者執意營業，縣府將強力執行斷水斷電，維護公權力。

賴峰偉表示，他不反對露天燒烤業者營業，但業者必須符合油煙排放標準、建物合法使用與消防和衛生等公共安全檢查，才能營業。

澎湖即將進入觀光旅遊旺季，遊客除了到專業的燒烤店消費外，不少民宿業者也都會自行在民宿旁安排燒烤，幾乎成為到澎湖必定的行程之一，因此，在觀光旺季，每家燒烤店都是坐無虛席。

縣府表示，保障民眾、旅客安全沒有假期，後續將不定期、不定時進行公共安全擴大聯合稽查，籲請各燒烤業者檢視是否符合法令規範避免觸法。