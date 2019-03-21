親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

澎湖燒烤店缺失多 縣府要求公安合法准營業

2019-03-21 20:14中央社 澎湖縣21日電

澎湖BBQ燒烤店林立，縣府公共安全聯合稽查發現不少違規使用，縣長賴峰偉今天要求違規燒烤店業者在1個月內改善，未改善者禁止營業，若違法營業將強制斷水斷電，確保營業場所安全。

澎湖縣政府19日由環保局、衛生局、工務處、建設處、消防局、警察局等組成「營業場所公共安全聯合稽查小組」，首波針對馬公民族路燒烤店油煙排放、衛生、建築、消防等進行稽查，發現有業者部分違章建築、違規使用或占用國有地等情形。

縣長賴峰偉今天在市區燒烤店公共安全聯合稽查會議中，為維護公眾安全，要求縣府各相關局處針對違規部分，立即通知燒烤業者，務必在1個月內改善，未改善前不得營業，若業者執意營業，縣府將強力執行斷水斷電，維護公權力。

賴峰偉表示，他不反對露天燒烤業者營業，但業者必須符合油煙排放標準、建物合法使用與消防和衛生等公共安全檢查，才能營業。

澎湖即將進入觀光旅遊旺季，遊客除了到專業的燒烤店消費外，不少民宿業者也都會自行在民宿旁安排燒烤，幾乎成為到澎湖必定的行程之一，因此，在觀光旺季，每家燒烤店都是坐無虛席。

縣府表示，保障民眾、旅客安全沒有假期，後續將不定期、不定時進行公共安全擴大聯合稽查，籲請各燒烤業者檢視是否符合法令規範避免觸法。

澎湖賴峰偉建築
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

看好陸客超強購買力 三峽金牛角進駐金門

2019-03-21 19:07

漁民潛水打魚重罰3萬 引爆恆春漁民怒火促修法

2019-03-21 19:07

恆春漁民不滿禁傳統打魚 要求修法

2019-03-21 18:48

新東勢農地重劃經費餘1.5億 農民盼全額補償費

2019-03-21 17:32

外島首位女立委陳玉珍宣誓就職 強調24小時服務不打烊

2019-03-21 17:27

韓流旋風激勵屏東藍營 不再為立委人選發愁

2019-03-21 16:11

台27甲六龜路段陣雨樹盛開 「平地櫻花」景觀浪漫

2019-03-21 16:03

《台灣關係法》40週年 眷村策展見證台美關係

2019-03-21 13:54

左營海軍子弟回饋勞軍 電影首映場今成功嶺軍營登場

2019-03-21 10:44

高市府加速軍地活化 大寮眷村50公頃重劃都市計畫過關

2019-03-21 10:34

好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17

反登革熱 韓市長：若再萬起 人怎進來？

2019-03-20 23:46

福山國小舞動夢想 締造三連霸

2019-03-20 23:25

屏原住民文化館 將設練團室

2019-03-20 23:23

別墅變日租民宿 住戶批擾民

2019-03-20 23:20

鳳梨外銷破萬噸 農委會開記者會

2019-03-20 22:42

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

大高雄不動產開發公會走馬換將 卓永富交棒林詠盛

2019-03-20 18:59

暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

屏東縣原住民會館設K書中心 不久將有練團室

2019-03-20 17:33
看更多

熱門文章

顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05

好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17

獨╱桃市府要殯葬業讓民代先公祭 業者怒：腦子進水？

2019-03-21 11:00

遠東板橋廠BYE BYE SALE剩5天

2019-03-20 23:59

桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29

台南下營茅港媽徒步73公里會香 500信徒隨行

2019-03-21 09:58

高市府加速軍地活化 大寮眷村50公頃重劃都市計畫過關

2019-03-21 10:34

桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14

清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39

台68快速公路竹東端出口施工 上下班大塞車惹民怨

2019-03-21 14:39

嘉縣戶政所免費拍照 照相錄影業抗議要求終止

2019-03-21 12:58

前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05

國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48

韓流旋風激勵屏東藍營 不再為立委人選發愁

2019-03-21 16:11

嘉市府主機網路機櫃遷移 黃敏惠好奇綠色乖乖的魔力

2019-03-21 13:12

台東環保局隱藏攝影立功 亂丟垃圾半年抓54人

2019-03-21 13:46

羅結夫婦「遺愛」 造福大村鄉供獻財政「大補湯」

2019-03-20 22:34

白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53

再見了！鰲鼓濕地成群黑面琵鷺編隊振翅北返

2019-03-21 08:29

桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34

有「櫻」來坐！雲林土庫羊蹄甲大道開花了

2019-03-21 08:17

雙子星簽約恐再延至5月 總顧問：再拖貽笑國際嚇跑外資

2019-03-21 17:34

救國團變日治廳長「龍鄉樓」惹議 宜蘭市長：願改名

2019-03-21 16:18

看好陸客超強購買力 三峽金牛角進駐金門

2019-03-21 19:07

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

反登革熱 韓市長：若再萬起 人怎進來？

2019-03-20 23:46

買漁獲觀生態賞夕陽 海山漁港香山濕地這樣玩

2019-03-21 08:18

救國團變身日治廳長「龍鄉樓」 葉毓蘭有感分享摯友文

2019-03-21 13:14

龍系人馬接桃園航空城董事長 王義川：鄭文燦才找我談

2019-03-21 17:44

民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05

「動物也要放暑假了！」史上首次 台北動物園休園10天

2019-03-20 23:24

搜尋龍潭湖卻跳出命案照片 工旅處：誤植照片已下架

2019-03-21 15:53

大學生到山上部落義剪 93歲到1歲都跑來

2019-03-21 10:32

外島首位女立委陳玉珍宣誓就職 強調24小時服務不打烊

2019-03-21 17:27

北市非營利幼兒園 增4家增收500娃

2019-03-20 23:56

竹縣自行車道預算通過 竹東將直通南寮

2019-03-20 23:10

北市委辦家暴案 新女性聯合會喊停

2019-03-21 00:11

台南房屋稅全面調降 黃偉哲：回應民意、減輕稅賦

2019-03-21 12:55

別墅變日租民宿 住戶批擾民

2019-03-20 23:20

道士拚晉升 醮會法師武考爬108層刀梯

2019-03-20 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top