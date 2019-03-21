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恆春漁民不滿禁傳統打魚 要求修法

2019-03-21 18:48中央社 屏東縣21日電

屏東恆春半島最近發生多件漁民持魚叉潛水打魚遭取締案，依漁業法重罰至少3萬元，引爆...
屏東恆春半島最近發生多件漁民持魚叉潛水打魚遭取締案，依漁業法重罰至少3萬元，引爆漁民怒火促中央修法。圖／海巡署提供
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恆春半島近期發生多起漁民外海「打魚」遭取締案件，屏東縣議員陳文弘今天邀集漁業署、縣政府與地方等單位開座談會，要求鬆綁漁業法中的「潛水漁業」。

參加座談會的除了漁業署官員、縣府農業處副處長鄭永裕外，還有陳文弘、恆春鎮長盧玉棟、恆春鎮代會正、副主席及多名鎮代表，部分漁民也受邀到場。

地方民代及漁民們表示，漁民沒使用魚槍及潛水設備，使用傳統魚叉在外海捕魚竟遭海巡人員登檢開單，加上國家公園法明令沿海禁捕，形同海域全境封鎖，根本致當地漁民於死地。

根據海巡署初步統計，前年共取締20件、去年17件，今年至目前有15件，負責裁處的屏東縣政府去年至今成立的罰單不到5件，依「漁業法」規定，至少要罰新台幣3萬元，不少漁民不滿海巡單位只因為「魚身有洞」就開單，認為禁止傳統魚叉漁法危害生計。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，漁業法在民國70多年就不開放潛水漁業，所以海巡人員如果發現漁筏上有潛水裝、傳統魚叉及捕獲的魚身上有刺洞，通常都會函送縣府裁處，但縣府體諒漁民生活不易及使用傳統漁法的辛苦，除非情節重大的盜獵案件，否則縣府通常會酌情考量。

鄭永裕說，縣府將向中央反映漁民意見，評估是否適度放寬傳統漁法的方式。

漁民們表示，如果政府不顧漁民生計死活，將北上進行大規模抗爭，沒道理生活捕魚的不如娛樂釣魚的。

漁民海巡署屏東縣政府
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