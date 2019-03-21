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曾經迷途 受輔導學員知返樂當鐵板燒廚師

2019-03-21 18:56中央社 高雄21日電

曾經迷途的阿昕（化名）知返，經由職訓輔導營輔導，走出困頓邁向就業之路，目前在一家鐵板燒樂當廚師生活規律，也與女友穩定交往，希望未來有能力時全力幫助他人。

阿昕今天說，希望以自己的生命故事能夠幫助他人，許多的青少年有問題，並不是他們的問題，只要找到一個可以接納他們的地方，狀況就會改變。

高雄市政府勞工局訓練就業中心委託米迦勒社會福利協會舉辦的「13天勇往值錢挑戰營」今天結訓，並邀請當上鐵板燒廚師的阿昕返回輔導營分享成功就業經驗。

個性開朗的阿昕一上台分享就業經驗就表示「歡迎來我的餐廳用餐」，被其他學員「虧」說已經開餐廳了，但也祝福他早日夢想成真。

來自毒販世家的阿昕受訪時十分謙遜有禮，展現從事在鐵板燒餐廳工作的自信，也能友善的跟客人應對，看不出他是來自於販毒家族，從祖父到父母都是毒販，媽媽曾於販毒時帶著還年幼的阿昕一起去，他也曾目賭父親對母親暴力相向。

許多青少年可能會因稱兄道弟、講義氣而不慎觸犯法律，也有些人想要輕鬆賺錢而當了車手。阿昕也曾迷途而受到少年法院保護管束，他說，一切都過去了，正迎向正能量的未來。

阿昕在輔導營隊裡認識了許多和他一樣接受保護管束的青少年，有些才15、16歲，大家互相激勵士氣並規畫未來，迎向無限可能的未來生涯。

輔導營隊結束後，阿昕到一家鐵板燒餐廳工作，經由努力學習已能獨當一面，他說，感謝店長的照顧與教導，同事也都能互相團結幫忙，雖然工作很累很辛苦，但高興能夠有一份正常穩定的工作，生活很規律，跟女友也穩定交往。

在輔導營隊中老師有教授如何儲蓄和職場應對等技能，阿昕很滿意現在的生活。蛻變後的阿昕會對跟他一樣受保護管束的青少年分享改變的歷程，勉勵他們要好好聽老師的話，未來要好好工作。

阿昕表示，學習老師們能夠幫助學員找到工作，讓學員有正向的能量和目標，希望以後也可以當輔導老師幫助別人。

小時候曾經受過傷害，現在的阿昕因鐵板燒老闆的賞識與接納，重新建立起自信，要改變自己的生命，將過去所欠別人的債務努力償還，也逐步向開餐廳的夢想前進，重獲新生。

米迦勒社會福利協會執行長時令瑤表示，愛與包容是與這些青少年相處的基石，先從就業穩定來協助、引導他們走回社會價值期待的路，幫助適應社會環境、穩定工作，才能發展職涯、開展未來和找到人生的新方向。

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