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新東勢農地重劃經費餘1.5億 農民盼全額補償費

2019-03-21 17:32聯合報 記者江國豪╱即時報導

40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政府剝奪農民血汗錢，起因為農民當初同意領取原作物3成補償費，以保留原農地規模85.13%，但農民發現地抵費地售出後扣掉工程花費仍剩餘1.5億，應用來補足剩餘70%補償費。屏東縣府地政處長李吉宏解釋，依《農地重劃條例》1.5億經費依法僅能進行管線、照明等重劃區工程改善。

農民代表莊維燊說，他們雖沒參加過任何一場會議，但經民代、村長等勸說後同意參新東勢農地重劃，當初農民認為若領全額農林作物補償，僅能分到原土地79%，難以接受，後來才選定領取3成補償，以保留85.13%土地；但售出抵費地所得經費扣除工程費用後，仍剩餘1.5億元，既然抵費地是源自400位農民原有土地，應該用來將原本未領到的7成農林作物補償費用補足。

農民張秀珠說，部分農民農地重劃後，缺水缺電早已荒廢，7年來沒有生計，欲哭無淚，如果能將剩餘7成補償費補足，才能讓這些老農民過好日子。

屏東縣政府地政處長李吉說，農地重劃要讓4百位地主，土地都能臨近農路或水路，而領取農林補償費比例會影響土地分配大小，最終協議會同意領取3成，而依《農地重劃條例施行細則》第36條，抵費地之標售超過抵繳工程費之剩餘款，應作為重劃區工程改善費用，礙於法規僅能專款專用，進行綠化、管線、路燈照明等重畫區工程改善。

40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政...
40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政府剝奪農民血汗錢。記者江國豪／攝影
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40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政...
40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政府剝奪農民血汗錢。記者江國豪／攝影
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40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政...
40多名參與屏東內埔鄉新東勢農地重劃農民，今天下午在縣議員蔣月惠陪同下，抗議縣政府剝奪農民血汗錢。記者江國豪／攝影
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農民農地屏東縣政府
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