外島首位女立委陳玉珍宣誓就職 強調24小時服務不打烊

2019-03-21 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選在「6搶1」的激烈競爭下，最終由曾任3屆縣議員的陳玉珍擊敗眾多對手，成為首位離島女立委，陳玉珍今天在百餘位家鄉和旅台鄉親的陪同下，到立法院報到就職，陳玉珍強調，未來會全力以赴，代表金門鄉親在中央發聲，24小時服務不打烊，鄉親永遠是她心目中的「最大咖」。

新科立委陳玉珍原屬藍營國民黨，由於種種因素，沒有獲得黨的提名，在幾經波折、思慮下，以破釜沈舟之決心自行參選，最終以最高票當選此次立法委員補選。

陳玉珍與近百位鄉親，今天浩浩蕩蕩地從金門搭機到台北，還有遍佈台灣各地的同鄉會好友，都自行到立法院，參與陳玉珍的就任儀式，表達慶賀與鼓勵，給陳玉珍最大的支持力量，期許她為金門發聲、爭取鄉親的最大權益。

陳玉珍的基層實力雄厚，擁有台大、北京大學、日本九州大學、美國哈佛大學的亮眼學歴，具有6年級中生代優質形象與國際視野與見識的，此次當選首位離島女立委，她說，會針對金門醫療、教育、觀光、土地返還、軍公教、交通等面向修法並利用軍事營區土地資源，轉化經營為青年創業之用等幾大政見將全力推動。