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韓流旋風激勵屏東藍營 不再為立委人選發愁

2019-03-21 16:11聯合報 記者潘欣中╱即時報導

下屆立委選舉屏東縣從3席減為2席，每到立委選舉常為人選發愁的國民黨陣營，受到九合一選舉勝選激勵，有意問鼎立委的年輕新面孔陸續浮現；繼國民黨前屏東縣黨部書記長林育先和內埔工業區主任徐慶煌表態參選後，國民黨中央委員也是國民黨籍議長周典論女兒的周佳琪，今天宣布投入第2選區立委選舉，雖是素人參選，不過有政壇重量級的老爸操盤，未來動向也受注目。

藍營今年受「韓流」激勵，黨內士氣比過去旺盛，去年底為縣長候選人蘇清泉輔選的前屏東縣黨部書記長林育先，率先宣布投入第2選區黨內初選，勤跑基層累積人氣；內埔工業區主任徐慶煌日前也掛出「賺大錢、過好日」看板，宣布投入第1選區黨內初選；現任高雄市府社會局長的前屏東市長葉壽山，傳出有意投入第1選區黨內初選，但尚未正式表態，另外1選區還有無黨籍的縣議員蔣月惠已表態。

周佳琪今天在新園鄉宣布參選立委，屏東市長林恊松、新園鄉長方冠丁、林邊鄉長陳俊吉、南州鄉長黃盈裕、潮州鎮長周品全、枋山鄉長洪啟能、新埤鄉長林志成、數十位縣議員、鄉鎮市民代表和屏東縣農、漁會幹部近500人到場，打破過去國民黨在屏南地區的低迷人氣，也展現周典論的政壇實力；台聯屏東縣黨部主委潘長成站台時，指屏東縣包括不分區有6席立委，5席民進黨籍，但農漁民的權益有受到保障？地方不需要找不到人的立委。

有3席立委的綠營部分，同在第1選區的蘇震清及鍾佳濱，因選區重疊競爭激烈，2人賣力行銷，拉近與選民距離，爭取黨內初選出線，是綠營評估全台初選激烈的選區之一；第2選區黨內初選由現任立委莊瑞雄對上前立委鄭朝明，莊瑞雄常上電視政論節目、賣力行銷農產品，鄭朝明走訪基層行銷高屏合併院轄市、65歲以上老人裝假牙和健保免費等政見；藍綠兩陣營未來都先以協調盼取得共識，協調不成，才會進入民調初選。

國民黨中央委員也是國民黨籍屏東縣議會議長周典論女兒的周佳琪（中），今天宣布投入屏...
國民黨中央委員也是國民黨籍屏東縣議會議長周典論女兒的周佳琪（中），今天宣布投入屏東縣第2選區立委選舉，近500名鄉鎮市長、縣議員、農會幹部和代表到場支持，也展現政壇重量級老爸的實力。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣國民黨九合一選舉
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