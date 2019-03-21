台27甲六龜路段陣雨樹盛開 「平地櫻花」景觀浪漫

2019-03-21 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



花旗木俗稱陣雨樹、泰國櫻花，近日進入花開季節，高雄市美濃、六龜一帶的道路兩旁都有燦爛花開景觀。六龜區公所指出，今年受暖冬影響，陣雨樹提早綻放，十八羅漢山風景區附近有長達一公里的粉色浪漫隧道，「平地櫻花」的盛開美景不輸真正櫻花。

花旗木素有「泰國櫻花」之稱，原產地是東南亞，也有人稱為陣雨樹、平地櫻花、泰國櫻、三月櫻。六龜區台27甲沿線、印慈精舍、新威國小、龍興國小、寶來花賞溫泉公園與一貫道天台山等地都有栽種，從新威國小開始進入賞花熱點。六龜區公所指出，陣雨樹通常在3、4月間盛開，今年天氣溫暖，花期提早報到，目前花況達5成以上，約可綻放至4月中旬。

開車行走台27甲線進入六龜，經過十八羅漢山風景區之後，燦爛花況開始迎接旅人。六龜區長楊孝治指出，六龜全區以觀光發展為主，冬天可泡湯、賞梅，夏天則可以進入山區避暑，為營造令遊客深刻的迎賓景觀，約在5、6年前開始栽種花旗木當路樹，近年花開景觀越來越壯觀，在綠意盎然的遠山襯托下，粉色花朵既浪漫又有詩意。