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《台灣關係法》40週年 眷村策展見證台美關係

2019-03-21 13:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

美國在台協會（AIT）為慶祝《台灣關係法》簽署及ＡＩＴ成立40週年，以「力穩根基，共創未來」為主題，舉行1979年後台美關係特展，屏東巡會展今天上午於勝利新村青島玖柒開幕。懷舊眷村建築中，呈現數百張照片、文件、訪談資料，還有擴增實境、虛擬實境影像等，讓民眾彷彿穿梭40年來，見證美台關係發展歷程。

其中，還包含前總統馬英九擔任蔣經國英文秘書時期，紀錄1983年蔣經國與時任ＡＩＴ處長丁大衛，關於美國前總統雷根釋出台美關係「六大保證」的正式談話紀錄手稿，另外，還有蔣經國於1986年向華盛頓郵報董事長葛蘭姆，透露台灣即將解嚴的談話記錄。

美國在台協會處長酈英傑說，展覽呈現自1979年根據《台灣關係法》美台雙邊深刻且廣泛的互動，台灣也在40年間，發展成高科技經濟重鎮，也轉型成為高度成功的自由民主政體，也因此擁有越來越多的共享價值，包括尊重法治、自由公平的貿易以及對海內外公民自由的支持等，範圍十分廣泛。在慶祝過去40年成就的同時，也將聚焦如何在接下來的40年及更遠的將來，繼續拓展美台關係。

另外，酈英傑也提到不久ＡＩＴ就要搬到台北內湖的新總部，不只功能更加齊全也是美國對美台關係承諾的重要象徵。

而屏東縣長潘孟安說，在《台灣關係法》設立之後，台美關係建立民主、自由的共同價值，也共享亞洲經濟繁榮，並維護區域的穩定與安全，如今台灣經過40年已是Ｅ化社會，這過程中都有ＡＩＴ伴隨著台灣成長；而台灣燈會期間，特別感謝ＡＩＴ協助向intel公司穿針引線，才讓燈會增加不少光彩，讓世界看見台灣看見屏東。

前總統蔣經國於1986年向時任華盛頓郵報董事長葛蘭姆，透露台灣即將解嚴的談話記錄...
前總統蔣經國於1986年向時任華盛頓郵報董事長葛蘭姆，透露台灣即將解嚴的談話記錄。記者江國豪／攝影
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懷舊眷村建築中，呈現數百張照片、文件、訪談資料，還有擴增實境、虛擬實境影像等，讓...
懷舊眷村建築中，呈現數百張照片、文件、訪談資料，還有擴增實境、虛擬實境影像等，讓民眾彷彿穿梭40年來，見證美台關係發展歷程。記者江國豪／攝影
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AIT處長酈英傑（左）、屏東縣長潘孟安（中）、外交部北美事務協調委員會主委林容良...
AIT處長酈英傑（左）、屏東縣長潘孟安（中）、外交部北美事務協調委員會主委林容良（右），共同開幕觀展。記者江國豪／攝影
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1979年後台美關係特展，屏東巡會展今天上午於勝利新村青島玖柒開幕。記者江國豪／...
1979年後台美關係特展，屏東巡會展今天上午於勝利新村青島玖柒開幕。記者江國豪／攝影
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蔣經國台美關係台灣關係法
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