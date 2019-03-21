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嫌釣客髒亂破壞燈具 屏東漁會反對港區開放釣魚

2019-03-21 12:21中央社 屏東縣21日電

近日釣客頻頻請命呼籲修正漁港法，開放漁港港區釣魚，但屏東東港區漁會及琉球區漁會強力反對。漁會說，釣客製造髒亂還破壞導航燈，影響漁船作業，希望主政者多聽漁民聲音。

說到漁業署要評估開放漁港釣魚的可行性，琉球區漁會總幹事及東港區漁會總幹事都很憤慨。

東港區漁會總幹事林漢丑說，東港地區目前有東港及鹽埔漁港的防波堤開放釣魚，釣客到處製造髒亂不說，因為漁船導航燈會讓魚群不浮出水面，導航燈經常被釣客破壞，漁民們都強烈反對開放漁港釣魚。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，4月3日農委會要召開相關討論會議，他們拒絕參加。還沒有開會討論就先答應開放50處漁港釣魚，等於叫他們去開會背書。

蔡寶興說：「全國扣去外島漁港，幾乎每個縣市漁會都中獎，不見安全評估、作業衝突、環境影響評估，直接指示開放50個釣魚區依據的是什麼，連這種事都以政策指示行政配合，還需法規專業嗎？到時候，安全管理及衝突誰要處理？」

蔡寶興說，以小琉球的漁港來說，小小的漁港要容納漁船、膠筏還有觀光船，要怎麼開放給釣客釣魚。漁民們反映，如果釣客連署5000人可以改規則，那叫漁民連署5萬人也來改規則。

蔡寶興表示，要開放漁港就開放廢棄或使用率不高的漁港，不能開放繁忙的漁船，影響漁船作業。

東港小琉球漁民
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