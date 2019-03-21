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左營海軍子弟回饋勞軍 電影首映場今成功嶺軍營登場

2019-03-21 10:44聯合報 記者趙容萱╱即時報導

靖天集團總裁陸醒華是左營海軍子弟，從軍時擔任國防部陸光藝工隊，退役後長年慰勞國軍辛勞，首開先例將電影首映會移師軍營舉辦，今年共舉辦三場，首場「庫爾斯克號─深海救援」首映會今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂登場，引1020名國軍官兵、榮民、榮眷等地方鄉親參加。

國防部政治作戰局長黃開森中將說，國防部與靖天集團合作，配合年度軍人節系列活動，今天在成功嶺舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會、8月29日在台北博愛營區舉辦電影「全面攻佔」首映會，以及12月10日在高雄陸軍官校舉辦電影「前哨站」首映會首映會， 除官兵代表，同時也邀請地區公益團體共襄盛舉，不僅以行動關懷社會弱勢，亦能塑建良好軍民互動關係。

黃開森中將今天代表國防部，感謝靖天集團長期以來對國軍的支持，首開先例在營區內同步舉辦電影首映，對官兵士氣極具鼓舞。更令人感動的是，靖天集團總裁陸醒華得知陸軍特指部特4營官兵遠從嘉義徒步行軍抵達成功嶺營區，錯過首映會，當下在今晚加演一場。

陸醒華說，國軍是國家安定最重要的力量，無論平、戰時都是用生命和鮮血捍衛國人安全，他是左營海軍子弟，從軍時擔任國防部陸光藝工隊，到各地勞軍，退後後，繼續配合國防部舉辦勞軍活動，希望藉由勞軍、舉辦電影首映活動等拋磚引玉，帶領國人敬軍風氣。

靖天集團今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會，吸引...
靖天集團今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會，吸引1020名官兵、榮民、地方鄉親參加。記者趙容萱／攝影
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靖天集團今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會，吸引...
靖天集團今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會，吸引1020名官兵、榮民、地方鄉親參加。記者趙容萱／攝影
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靖天集團今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會，吸引...
靖天集團今天在國軍十軍團成功嶺營區中正堂舉辦「庫爾斯克號─深海救援」首映會，吸引1020名官兵、榮民、地方鄉親參加。記者趙容萱／攝影
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左營海軍子弟回饋勞軍 電影首映場今成功嶺軍營登場
左營海軍子弟回饋勞軍 電影首映場今成功嶺軍營登場
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