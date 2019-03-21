高市府加速軍地活化 大寮眷村50公頃重劃都市計畫過關

2019-03-21 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄是陸海空三軍的大本營，軍方土地多，眷村土地的活化，成都市發展的重要課題。位在大寮都市計劃區北側及鳳林四路(台25省道)，與水源路交叉口附近的大寮眷村，面積49.58公頃，是高雄市地政局規畫的81期重劃區。過去因居民配合改建遷移，造成眷村凋零荒蕪。都發局今天公布，大寮眷村已完成都市審議，預計6月送內政部審議，最快2到3年可完成重畫。

高雄市都發局長林裕益說，高雄軍方土地有4741公頃之多，其中有很多土地因國防任務轉型，或因眷村改建，使得眷村土地荒廢閒置，長期以來，影響地方發展及環境衛生，相關單位必須合作，加快腳步進行活化。

高雄市都發局說，為加速大寮50公頃重劃區軍地活化，都市計畫已經高雄市都委會審議通過，即將展開土地重劃，預計112年完成，可望提供1萬2000人口居住需求，營造大寮新生活圈，繁榮地方。

林裕益表示，高雄捷運橘線通車後，相較於鳳山區的快速發展，大寮區發展相對緩慢。大寮眷村重劃區都市計畫案已經審議過關，相信未來開發潛力無限，鄰近和發產業園區與大發工業區產業聚落的優勢，加上重劃後新增許多公共設施，勢必能吸引產業人口的進駐，大寮的發展，指日可待。

都發局都規科長唐一凡說，大寮眷村位於大寮區鳳林四路以西、水源路以北，眷村已搬遷、騰空，面積約50公頃，透過都市規劃與市地重劃，將提供28公頃住宅區、1公頃商業區及20公頃公共設施用地。按地政局計畫期程，預定112年完成重劃。