好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄藤枝森林遊樂區因八八風災封園近10年，雖然聯外道路藤枝林道尚未全線通車，屏東林管處宣布，藤枝森林遊樂區將從3月31日起試營運至6月30日，遊客須以步行方式進入園區體驗，30日舉辦開園活動。

2009年莫拉克風災重創高雄桃源藤枝山區，經過9年多時間重建，藤枝林道18公里處仍存在大面積塌陷無法修復，一般車輛無法通行至林道20公里處的藤枝森林遊樂區大門，暫行便道僅供當地居民駕駛四輪傳動車輛上山工作。

屏東林管處表示，藤枝聯外道路暫時無法修復至可通行的安全道路，改以替代入園方式評估開園可行性，31日起以短期試營運模式開放至6月30日，因道路坍塌處無法迴轉車輛，車子必須停放在櫻花公園（藤枝林道16 公里處），之後步行平面道路2公里、「林下步道」1公里，所有遊客都要走路入園。

林務局指出，山區供水有限，每日僅能開放315人，無法提供住宿，其中275人開放一般遊客入園，須在入園前15日上網預約申請。開放範圍包含遊客中心、迎賓步道、秋海棠步道、雲杉步道、樹海步道等地，入園門票半價優惠（新台幣60元）。