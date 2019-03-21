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好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄藤枝森林遊樂區八八風災封園近10年，雖然聯外道路藤枝林道尚未全線通車，屏東林管處宣布，藤枝森林遊樂區將從3月31日起試營運至6月30日，遊客須以步行方式進入園區體驗，30日舉辦開園活動。

2009年莫拉克風災重創高雄桃源藤枝山區，經過9年多時間重建，藤枝林道18公里處仍存在大面積塌陷無法修復，一般車輛無法通行至林道20公里處的藤枝森林遊樂區大門，暫行便道僅供當地居民駕駛四輪傳動車輛上山工作。

屏東林管處表示，藤枝聯外道路暫時無法修復至可通行的安全道路，改以替代入園方式評估開園可行性，31日起以短期試營運模式開放至6月30日，因道路坍塌處無法迴轉車輛，車子必須停放在櫻花公園（藤枝林道16 公里處），之後步行平面道路2公里、「林下步道」1公里，所有遊客都要走路入園。

林務局指出，山區供水有限，每日僅能開放315人，無法提供住宿，其中275人開放一般遊客入園，須在入園前15日上網預約申請。開放範圍包含遊客中心、迎賓步道、秋海棠步道、雲杉步道、樹海步道等地，入園門票半價優惠（新台幣60元）。

入園申請網址如下：http://tengzhi.ecmaster.tw/ec99/default.asp，遊客網路預約取得入園憑證後再至園區購票入園，每次申請1至5人；另可由當地寶山社區發展協會（07-6893769）、高雄市桃源區寶山部落文化產業觀光發展協會（07-6891578）受理申請，人數限制40人，取得社區憑證才能至園區購票入園。

受八八風災影響，藤枝森林遊樂區封園，大門深鎖多年。記者徐白櫻／攝影
受八八風災影響，藤枝森林遊樂區封園，大門深鎖多年。記者徐白櫻／攝影
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園區步道與人造林景觀。記者徐白櫻／攝影
園區步道與人造林景觀。記者徐白櫻／攝影
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藤枝森林遊樂區封園多年，平日內部仍有工作人員常駐清潔，園區內狀況良好。記者徐白櫻...
藤枝森林遊樂區封園多年，平日內部仍有工作人員常駐清潔，園區內狀況良好。記者徐白櫻／攝影
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遊客必須步行入山，繞過路基坍塌處的林下步道較有難度，距離約1公里左右。記者徐白櫻...
遊客必須步行入山，繞過路基坍塌處的林下步道較有難度，距離約1公里左右。記者徐白櫻／攝影
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藤枝林道18公里至20公里園區入口路基嚴重崩塌，多年來仍持續發生坍方及地滑，便道...
藤枝林道18公里至20公里園區入口路基嚴重崩塌，多年來仍持續發生坍方及地滑，便道僅供當地居民通行。記者徐白櫻／攝影
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藤枝森林遊樂園區面積廣達770公頃。記者徐白櫻／攝影
藤枝森林遊樂園區面積廣達770公頃。記者徐白櫻／攝影
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森林遊樂區修復八八風災
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