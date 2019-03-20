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別墅變日租民宿 住戶批擾民

2019-03-20 23:20聯合報 記者王昭月／高雄報導

不滿高檔「義大別墅」變身日租民宿，招來日租客擾民，住戶掛白布條抗議。 記者王昭月...
不滿高檔「義大別墅」變身日租民宿，招來日租客擾民，住戶掛白布條抗議。 記者王昭月／翻攝
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義联集團每棟售價逾6000萬元的「義大別墅」，傳出約有20間變身民宿日租套房，近日因有租客深夜開趴，喧嘩擾民，鄰居不堪其擾，憤而掛布條抗議。義联集團旗下泛喬建設回應，社區內僅有1家合法民宿，不是20家，已協調業者撤銷營業執照，還社區寧靜。

泛喬建設興建的義大別墅共5期、126戶，因鄰近義大世界、義大皇家酒店、購物中心、義守大學，吸引不少企業名流入住。但近日有住戶發現，社區有別墅變身日租民宿，環境變質。

義大別墅住戶投訴，泛喬建設疑為銷售別墅，以「保證回租3年」招攬投資者，致高檔別墅淪為日租民宿，居民指228連假期間出現1、20名租客深夜開趴、喧嘩，氣得住戶報警。大家氣不過，在住家外面掛白布條抗議。

住戶表示，他們每月約繳6000元管理費，義联集團皇家酒店和國際學舍使用別墅設施卻不付管理費，他們向泛喬建設反映，未獲處理。一名住戶抱怨，售價逾6000萬以上的別墅，原本應是寧靜的高級住宅，現在竟涉有日租套房和民宿問題。

對於住戶指控，泛喬建設特助吳榮男表示，社區僅一個住戶申請民宿執照營業，而非外傳的20間。一般建設公司賣出別墅後，即由住戶管理委員會自行規範，如今多數住戶對民宿營運有意見，建設公司已協請業者取銷營業執照，日後社區不會再有民宿，希望義大別墅社區營造高品質居住環境。

民宿義大世界社區營造
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