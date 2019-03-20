全台縣市唯一 潘孟安：屏東連4年歲入正成長

2019-03-20 21:58 中央社 屏東縣20日電



屏東縣長潘孟安。聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影 分享 facebook 屏東縣長潘孟安回應網友「做事應該發布出來」，今晚臉書發文表示，上任4年來，減債達新台幣106.93億元，而且是「全台唯一」連續4年歲入大於歲出且年年正成長的縣市。

潘孟安說，屏東縣財政曾經被評為葉克膜等級，上任後和團隊訂下目標「不舉新債還舊債，建設更不能等待」，堅守財政紀律，用拚搏精神，全力減債拚建設。

潘孟安表示，出身偏鄉，深知資源不足不是理由，愈是艱難愈要克服，團隊開源節流突破困境，4年來長短債已減106.93億元，短債更從88.61億歸零，長債從190.22億元降為171.9億元，大幅節省債務利息。

其實，屏東還是「全台唯一連續4年」歲入大於歲出且年年正成長的縣市，簡單來說每年還能存錢下來，財政調度有更多彈性。

潘孟安表示，雖然勒緊褲帶，但年度預算沒有因此減少，而是逐年增加，從103年的304.95億，到108年達399.71億元，和時間賽跑，推動更多建設。

縣政府財稅局長程俊接受中央社記者採訪時表示，縣府最主要以爭取中央計畫性補助來增加財源，另外，就是嚴格控管支出。

程俊說，當財源增加後，舉債利息就減少，4年以前，舉債利息1年高達3億多，逐年遞減到去年舉債利息只剩5000多萬元，這些減少的利息形成財政正向循環，讓屏東財政「轉骨」外，也讓屏東能推動許多建設。

今年台灣燈會造就「我屏東我驕傲」，潘孟安也爆紅，大家開始關注潘孟安怎麼做到的，做了哪些事，有網友在臉書反映「台灣燈會這份驕傲不能因為燈會結束而消失」，「有做事應該公布出來」。