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高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

韓國瑜新辦公室讓上百員工擠禮堂上班？市府：過度期

2019-03-20 19:48聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議員簡煥宗、高閔琳等今天批高雄市長韓國瑜要在市政府鳳山行政中心設辦公室，用了原來海洋局的空間，但未等要給海洋局使用的原鳳山行政中心市長室整修好，就要海洋局上百員工先搬到大禮堂辦公，令人傻眼。

高雄市新聞局長王淺秋表示，這只是裝修期間過渡時期權宜作法，待整修完成即可讓海洋局同仁運用原市長室樓層更寬敞的空間。

高閔琳表示，辦公室調換從規劃到整修，本來就需要時間，但是韓國瑜選擇在舊棟三樓空間尚未整修完的階段，就整修新棟二樓市長室急於進駐，使得海洋局公務員在克難的環境下辦公。

王淺秋表示，四維大樓與鳯山大樓原先都配有市長室，現在只是選擇以鳳山大樓為主使用；市長室讓出較大空間供海洋局使用，且新市長室樓層與新聞局、秘書處共用。原海洋局現作為市長室面積1050平方公尺，原市長室未來海洋局面積有1275.55平方公尺，如比較四維大樓現市長辦公室使用面積為222.57平方公尺，未來市長辦公室使用面積121平方公尺。

至於搬遷理由，新聞局表示，代表重視高雄原縣區發展，且與首要重視的農業局、海洋局，觀光局、教育局、民政局等局處同一棟大樓，方便業務溝通，另外是不需使用過大空間。

高市海洋局人員暫時在市府鳳山行政中心大禮堂上班。圖／高市議員高閔琳提供
高市海洋局人員暫時在市府鳳山行政中心大禮堂上班。圖／高市議員高閔琳提供
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韓國瑜高雄市王淺秋
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