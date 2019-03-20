韓國瑜新辦公室讓上百員工擠禮堂上班？市府：過度期

2019-03-20 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議員簡煥宗、高閔琳等今天批高雄市長韓國瑜要在市政府鳳山行政中心設辦公室，用了原來海洋局的空間，但未等要給海洋局使用的原鳳山行政中心市長室整修好，就要海洋局上百員工先搬到大禮堂辦公，令人傻眼。

高雄市新聞局長王淺秋表示，這只是裝修期間過渡時期權宜作法，待整修完成即可讓海洋局同仁運用原市長室樓層更寬敞的空間。

高閔琳表示，辦公室調換從規劃到整修，本來就需要時間，但是韓國瑜選擇在舊棟三樓空間尚未整修完的階段，就整修新棟二樓市長室急於進駐，使得海洋局公務員在克難的環境下辦公。

王淺秋表示，四維大樓與鳯山大樓原先都配有市長室，現在只是選擇以鳳山大樓為主使用；市長室讓出較大空間供海洋局使用，且新市長室樓層與新聞局、秘書處共用。原海洋局現作為市長室面積1050平方公尺，原市長室未來海洋局面積有1275.55平方公尺，如比較四維大樓現市長辦公室使用面積為222.57平方公尺，未來市長辦公室使用面積121平方公尺。