墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁這兩年遊客跌跌不休，過去人潮熙來攘往的墾丁大街，入夜後攤商撤離逾半，呈現空前的蕭瑟景象；家鄉在恆春的屏東科技大學休閒運動健康系學生林欣，希望以所學為家鄉觀光注入「活力」，上周末夜揪同學在大街快閃演出有氧舞蹈，短暫10分鐘的封街演出，逛街民眾被青春洋溢的動感舞蹈吸引，有人情不自禁加入跳舞行列，有人熱情歡呼；林欣說，下次還會再來。

「過去提到墾丁，給人優質旅遊度假勝地的驕傲感，但現在提到墾丁，有住外地的同學還會語帶諷刺笑說，就是那個滷味賣得『貴桑桑』的墾丁哦！」大二的林欣說，墾丁過去是熱門觀光地區，物價稍貴可以理解，儘管貴或不貴見仁見智，消費者也應該做好功課聰明選擇，但聽了真得很不是滋味。

她說，過去人潮熙來攘往的墾丁大街，現在入夜後攤商撤離逾半，平日呈現空前的蕭瑟景象，讓人看了不捨，心想可以運用所學為家鄉觀光注入「活力」，發想揪同學到墾丁大街快閃演出有氧舞蹈，有15名同學熱情相挺，當天騎機車南下，因要封街10分鐘，事前還要向墾丁派出所申請。