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高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26中央社 高雄20日電

高雄市海洋局50多名員工暫棲大禮堂辦公。 圖擷自高雄市議員簡煥宗臉書
高雄市海洋局50多名員工暫棲大禮堂辦公。 圖擷自高雄市議員簡煥宗臉書
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高雄市韓國瑜將鳳山行政中心市長室做為主要辦公室，元月起改裝海洋局空間為市長室，預計3月底進駐新辦公室，由於裝修工程未完工，致海洋局50多名員工只能暫棲大禮堂辦公。

高雄市政府位於苓雅區四維三路，縣市合併後，將原本位於鳳山區光復路二段的高雄縣政府所在辦公大樓成立鳳山行政中心，兩邊各有一間市長室，前市長陳菊多在四維行政中心上班開會。韓國瑜上任後規劃將市長室遷到鳳山，並相中前棟2樓海洋局的空間，再將位於後棟3樓的市長室移做海洋局辦公室，新市長室改裝工程元月起施工。

配合市長室改裝，海洋局5個業務科遷到後棟大禮堂辦公，近兩個月不僅空間配置凌亂，員工也不滿意環境動線。有網友就在臉書貼文指出，「韓國瑜很大的官威，要風得風，要辦公室得辦公室」，舊辦公室不用，偏偏去搶別人的辦公室，致海洋局員工在大禮堂上班。

新聞局長王淺秋今天也回應，韓國瑜要將市長室遷到鳳山是希望多關注原來的高雄縣境，以及就近和民政、教育及觀光等局處進行業務聯繫。

她說，韓國瑜喜歡簡單空間，將原本較大的鳳山行政中心市長室改為海洋局的辦公室，原海洋局的空間改為新市長室、機要科及新聞局一個科室使用，鳳山行政中心新市長室空間比原來的還小，韓國瑜預計3月底遷入辦公。

民進黨籍高雄市議員簡煥宗、高閔琳及邱俊憲今天透過新聞稿指出，只因為韓國瑜不習慣原本的市長室，致使海洋局員工得大搬家，近兩個月來基層公務員工在大禮堂辦公。簡煥宗說，後棟3樓整修工程才剛發包，估計海洋局員工至少要再等兩個月才能擁有完善的辦公環境。

高閔琳質疑市長室搬遷的用意和考量，盼空間調整應完善，勿讓公務員在克難的環境辦公；邱俊憲也希望讓公務員「坐」好的工作環境。

韓國瑜公務員高雄市
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