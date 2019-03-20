航太產業聚落可望成型 仁武園區都計變更過關

2019-03-20 19:05 中央社 高雄20日電



高雄市約占全國航太產業總產值1/3。高市府推動可提供48公頃航太產業用地的仁武產業園區通過都更案，最快下半年辦理廠商租購土地預登記作業，打造全台最完整航太產業聚落。

內政部都市計畫委員會昨天審議通過仁武產業園區都市計畫變更案。高雄市政府經濟發展局今天表示，正同步辦理環評，待審查通過後即可啟動園區報編程序，最快下半年將辦理廠商租購土地的預登記作業，預計可吸引新台幣213億元投資額，創造6300個就業機會，打造全台最完整的航太產業聚落。

經發局表示，為縮短廠商進駐投產時程，仁武產業園區將比照和發園區，採園區公共工程與廠商建廠同步進行模式，希望園區在2021年起就可陸續發揮生產製造、提供就業機會的功能；環評進度部分，環保署在去年12月及今年2月召開2次審查會議，經發局將以最快速度補正資料送請環保署再行審議。

經發局表示，2018年台灣航太產業的產值約1207億元，較前一年成長122億元，其中高雄約占全國產值的1/3，已然是航太產業重鎮。另外，依波音公司預測，未來20年內全球飛機的需求量將大幅攀升至4萬2000架，總產值高達6.3兆美元，台灣的航太產業供應鏈也將受惠。

仁武產業園區的開發除可滿足既有航太大廠的擴廠需求外，並可建立發動機、起落架等上、中、下游完整的航太零組件製造聚落，帶動高雄的金屬、機械等傳統產業的轉型與加值，影響極其深遠。

依經發局資料，仁武產業園區臨接國道10號，面積約74公頃，產業用地佔48公頃，除了可供附近未登記工廠進駐設廠外，最重要的是引進航太和精密製造產業，讓北高雄既有的關聯業者形成一處全台最先進、最完整的航太產業聚落。(編輯:孫承武)