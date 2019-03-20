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暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

沉寂長達半世紀的屏東縣車城鄉四重溪溫泉，縣府投入上億元改造溫泉公園，去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，「怎麼拍都美」的夜景照在網路病瘋傳，成為暴紅景點，但隨著燈會落幕熄燈加上氣候轉暖，業者慨嘆從絢爛又歸於平淡；縣府表示，今年將依促參法委外經營並整修溫泉公園瑚蝶谷步道，讓美景活化進而帶動地方經濟。

屏東四重溪溫泉早年與與台北北投、陽明山、台南關仔嶺並列「台灣四大名湯」，因早年軟硬體建築跟不上時代，沒落長達半世紀；屏東縣政府5年前向中央爭取改善經費，逐年改造年久失修、雜草叢生的溫泉公園為日式風情公園，有泡腳池、浴佛、步道等設施，去年底配合台灣燈會打造萝幻的紫色薰衣草燈海夜景，被形容「怎麼拍都美」。

溫泉公園的紫色薰衣草燈海美照在網路瘋傳後，不少遊客慕名而來，也帶動溫泉業者生意，去年冬天估計營運額較前年成長五成；但隨著燈會落幕撤燈加上氣候轉暖，業者形容熄燈前後的人氣「天差地遠」、「閒到發慌」，希望縣府能在既有的建設基礎上活化溫泉區，讓美景不墜，尤其是美侖美奂卻閒置不用的的遊客中心和6間日式造型賣店。

縣府交通旅遊處長黃國維說，之前遊客中心和賣店未開放，主要是縣府礙於人力，且營運管理能力相較民間較無彈性，今年將依促參法以營運、移轉的（OT）方式全區委外經營，同時整修有秘境之稱的瑚蝶谷步道，希望透過民間企業化經營精神及專業，提供民眾優質遊憩空間及多元服務，透過賣店行銷在地農產品，發揮觀光遊憩的最大能量，希望今年內完成。

四重溪觀光發展協會理事長張黃月香說，月前遊客量較過去大幅成長，不少人主要是為了溫泉公園夜景而來，但在地美食和伴手禮不足，溫泉公園的6間賣店面積小，經營較不易，建議未來委外要增加廠商誘因，或可考慮規畫另設專區，提供假日文創市集擺攤，酌收清潔費。

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在網路病瘋傳，成為暴紅景點，但隨著燈會落幕熄燈加上氣候轉暖，入夜後遊客稀寥。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在網路瘋傳，成為暴紅景點。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在網路病瘋傳，成為暴紅景點，但隨著燈會落幕熄燈加上氣候轉暖，入夜後遊客稀寥。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在網路瘋傳，成為暴紅景點。記者潘欣中／攝影
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溫泉台灣燈會屏東縣政府
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