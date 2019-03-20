暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



沉寂長達半世紀的屏東縣車城鄉四重溪溫泉，縣府投入上億元改造溫泉公園，去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海，「怎麼拍都美」的夜景照在網路病瘋傳，成為暴紅景點，但隨著燈會落幕熄燈加上氣候轉暖，業者慨嘆從絢爛又歸於平淡；縣府表示，今年將依促參法委外經營並整修溫泉公園瑚蝶谷步道，讓美景活化進而帶動地方經濟。

屏東四重溪溫泉早年與與台北北投、陽明山、台南關仔嶺並列「台灣四大名湯」，因早年軟硬體建築跟不上時代，沒落長達半世紀；屏東縣政府5年前向中央爭取改善經費，逐年改造年久失修、雜草叢生的溫泉公園為日式風情公園，有泡腳池、浴佛、步道等設施，去年底配合台灣燈會打造萝幻的紫色薰衣草燈海夜景，被形容「怎麼拍都美」。

溫泉公園的紫色薰衣草燈海美照在網路瘋傳後，不少遊客慕名而來，也帶動溫泉業者生意，去年冬天估計營運額較前年成長五成；但隨著燈會落幕撤燈加上氣候轉暖，業者形容熄燈前後的人氣「天差地遠」、「閒到發慌」，希望縣府能在既有的建設基礎上活化溫泉區，讓美景不墜，尤其是美侖美奂卻閒置不用的的遊客中心和6間日式造型賣店。

縣府交通旅遊處長黃國維說，之前遊客中心和賣店未開放，主要是縣府礙於人力，且營運管理能力相較民間較無彈性，今年將依促參法以營運、移轉的（OT）方式全區委外經營，同時整修有秘境之稱的瑚蝶谷步道，希望透過民間企業化經營精神及專業，提供民眾優質遊憩空間及多元服務，透過賣店行銷在地農產品，發揮觀光遊憩的最大能量，希望今年內完成。