屏東縣原住民會館設K書中心 不久將有練團室

2019-03-20 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣原住民文化會館，去年9月完成服務升級2.0，增設K書中心、文化健康站、輕食部，不久練團室也即將完工。記者／江國豪 分享 facebook 屏東市區總圖書館及復興圖書館，仍在閉館整修中，許多屏東學子課後假日，找尋讀書地點，往往忽略隱身住宅區內的「原住民文化館」，除設有兩間K書中心，館方為讓更多青年能走進來，在2樓邊間打造練團室，待驗收完成後即可開放民眾登記使用。

屏東縣原住民文化館，位在屏東市豐榮街50巷7號，由於位置並不顯眼，走進小巷弄才會看到這座雕飾排灣、魯凱族圖騰的建築，但平日僅有洽公民眾前往，除非館方有舉辦特別展覽或表演活動，才會有較多人潮。其中，2樓兩間K書中心，共80個獨立座位，配有舒適辦公椅，採光充足，環境也相當安靜，但因大部分民眾不知道有K書中心，使用人數並不多。

一名準備報考原住民特考的民眾說，透過網路搜尋，才知道原住民文化會館內有K書中心，因為人少幾乎很常「包場」，不過環境安靜舒適，即使住在瑪家鄉，仍把這裡當成備考「秘密基地」。

過去，原住民文化館曾為吸引更多民眾使用，曾想將4樓打造成青年旅館，但巷子太小不符合法規，最後作罷。現階段，除族語教室、主題展覽持續進行外，去年9月完成服務升級2.0，引進部落咖啡廳駐點，並設置文化健康站、K書中心，另外，最特別是將打造「練團室」，配有爵士鼓、Keyboard、喇叭音箱等，為避免擾鄰及影響閱讀民眾，目前隔音設備正在加緊趕工，待驗收完成後，就可以開放民眾登記使用。