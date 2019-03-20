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看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05中央社 高雄20日電

高雄市街頭出現一面宣傳民進黨執政20年讓愛河水清有魚等政績，和對照過去國民黨無作...
高雄市街頭出現一面宣傳民進黨執政20年讓愛河水清有魚等政績，和對照過去國民黨無作為讓高雄又老又窮的看板。 圖擷自「只是堵藍」臉書
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高雄市街頭有一面宣傳民進黨執政20年讓愛河水清有魚等政績、對照過去國民黨無作為讓高雄又老又窮的看板。對此，國民黨市黨部主委莊啟旺反駁，並肯定市長韓國瑜認真有作為。

這面位於高雄市合江街、萬全街口的大型廣告物在高雄市長韓國瑜上任後繼續存在，受到關注，還有網友貼文留言大嘆「為時已晚」。

該面看板左方上寫著，「民進黨執政20年，我對高雄的感受、高雄進步的感動」，條列出11項民主進步黨的政績，包括愛河水清有魚、前鎮河整治成功、前高雄市長謝長廷8年2條捷運通車、城市光廊、真愛碼頭、駁二特區開發成功、海洋文化及流行音樂中心完工、華邦電子投資高雄新台幣3350億元等。

看板右方則列出「國民黨執政50年，愛河又髒又臭、前鎮河黑龍江臭名、高雄地下佈滿石油管線成不定時炸彈、港區冰冷圍牆高雄沒海的感覺、旗津欲蓋賭場、嫖賭毒、幫派械鬥，是一偷、二騙、三膨風，這樣的高雄實在是又老又窮的文化沙漠，臭名遠播」。

經查證，懸掛看板的是前高雄市三民區安東里里長莊訓貴自費懸掛。他今天受訪表示，看板是去年底市長選舉前懸掛至今，當時就是要把對民進黨執政的感動讓大家知道，即使選後高雄市長換人做，但他仍認為韓國瑜口號治市，才要繼續掛著。

民進黨籍高雄市議員康裕成指出，韓國瑜就職上任3個月，給人的印象就是喝酒、請假、四處睡覺，口號一大堆卻沒有具體內容，賣菜郎還把菜瓜說成瓠瓜；還被台北市長柯文哲一句「高雄快破產」的話給唬弄了。

她質疑韓國瑜不知道高雄市至民國107年底舉債空間還有600多億元、高市府106年度已經零舉債達標，她還舉高市府宣稱要邀國際巨星阿諾、大貓熊等事件為例，結果證實多為膨風。

對此，中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺受訪表示，韓國瑜上任3個月努力拚市政招商行銷農漁產品，讓高雄市的經濟活絡，人民有信心，估計已為高雄市簽下約15億元的農漁特產訂單，請外界勿混淆視聽。

韓國瑜高雄市民進黨
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