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高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16聯合報 記者王昭月╱即時報導

義聯集團售價逾6000萬的「義大別墅」，竟傳出約有20間變身民宿日租套房，近日因有租客深夜開趴，喧嘩擾民，住戶不堪其擾，憤而懸掛白布條抗議，但義聯集團旗下泛喬建設回應， 社區內僅有2家合法民宿，不是20家！

由泛喬建設興建的義大別墅共有5期、約126戶，因鄰近「義大世界」、義大皇家酒店、義大世界購物中心、義守大學，吸引不少企業名流入住。但近日有住戶發現，社區內有別墅變身為日租民宿，環境變質。

據「蘋果日報」報導，泛喬建設疑為銷售別墅，以「保證回租3年」招攬投資者，以致高檔別墅變成日租套房，有居民指228連假期間出現1、20名的租客深夜開趴、喧嘩，氣得住戶報警處理。居民因無法忍受，紛在住家外面掛白布條，表達抗議。

住戶亦反映，他們每月約繳6000元管理費，但義聯集團的皇家酒店和國際學舍使用別墅設施，卻不付管理費，他們向泛喬建設反映，但未獲處理。一住戶抱怨，售價逾6000萬以上的別墅，原本應該是寧靜的高級住宅，不意竟涉有日租套房和民宿問題。

對於義大別墅住戶的指控，泛喬建設表示，2家合法的民宿中一家已停業，另家也協調他們不要繼續營業，住戶指控吵鬧的那間別墅，是別墅主人招待親朋好友，並非民宿和日租套房。

被指涉經營民宿的別墅，因深夜喧嘩，住戶氣得報警處理。記者王昭月／翻攝
被指涉經營民宿的別墅，因深夜喧嘩，住戶氣得報警處理。記者王昭月／翻攝
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在旅宿網站上， 還有義大別墅租宿的訊息。記者王昭月／翻攝
在旅宿網站上， 還有義大別墅租宿的訊息。記者王昭月／翻攝
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不滿高檔「義大別墅」變身日租民宿，招來日租客擾民，住戶掛白布條抗議。記者王昭月／...
不滿高檔「義大別墅」變身日租民宿，招來日租客擾民，住戶掛白布條抗議。記者王昭月／翻攝
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義大別墅住戶在住家外掛布條，抗議高檔別墅變身日租民宿。記者王昭月／翻攝
義大別墅住戶在住家外掛布條，抗議高檔別墅變身日租民宿。記者王昭月／翻攝
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義大世界民宿義守大學
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