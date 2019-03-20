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韓國瑜將仿日本建釣魚平台 漁業署：安全為前提

2019-03-20 08:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

針對釣友提案全面開放漁港釣魚，多數漁港主管機關認為值得討論，但漁港以漁業作業優先，仍須協調。不過，高雄市韓國瑜已明確表態，未來將逐步仿效日本推動海釣公園，發展生態觀光，兼顧釣友需求。

韓國瑜去年競選高雄市長時承諾，未來可學習日本經驗，在高雄蓋台灣第一座觀光生態釣魚公園。韓國瑜昨天說，市府全力發展觀光，也重視釣友權益，釣魚公園應該是可行的發展方向，但還需要進一步評估、規畫。

漁業署表示，目前全國已開放18處漁港垂釣，並設垂釣區，釣友並非無處可去；目前已請各漁港主管機關全面評估適當港區開放釣魚，以不妨礙漁船運作、不影響漁船停泊航行安全為前提，有秩序推動開放。

海洋委員會表示，歐美許多國家都透過合理管理，兼顧親近海洋及資源永續，海委會也樂觀其成，但相關法規尚未修訂前，海巡署等單位對於違規行為仍須本於職責，依法行政。

開放最多11處漁港的新北市漁業處認為，仍須考量每個漁港作業環境與腹地大小，以漁作空間優先，且應由中央發起協調各漁政、海巡及釣權會等機關協同討論，訂定相關管理機制。

屬於海港城市的高雄共有16處漁港，僅鳳鼻頭及彌陀兩地劃設釣魚區，鳳鼻頭港已公告使用，彌陀港正在施作安全防護設施；高雄市海洋局表示，若條件合適，會陸續增設，也將針對釣魚區劃設不當等問題進行調整。

宜蘭縣政府看到要求開放的聲浪與趨勢，正準備與漁會和釣魚團體討論如何開放漁港釣魚，但仍須以安全為前提。

基隆八斗子漁港設有釣魚平台，常吸引釣客，但也成為髒亂死角。本報資料照片
基隆八斗子漁港設有釣魚平台，常吸引釣客，但也成為髒亂死角。本報資料照片
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基隆八斗子漁港設有釣魚平台，吸引釣客。本報資料照片
基隆八斗子漁港設有釣魚平台，吸引釣客。本報資料照片
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日本海釣公園的釣魚平台，有的蓋在海面上，造型特殊又能避免海浪拍打，高雄市長韓國瑜...
日本海釣公園的釣魚平台，有的蓋在海面上，造型特殊又能避免海浪拍打，高雄市長韓國瑜也曾承諾推動興建。圖/俞澤宇提供
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韓國瑜高雄市
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