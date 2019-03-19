棄置上百輛單車 屏東車站周邊成單車墳場

2019-03-19 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



屏東車站周邊棄置單車上百輛遭諷「單車墳場」，違停狀況也屢見不鮮。 記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東車站2015年完成高架化，周邊星空廣場、驛站商城、屏東轉運站陸續完工，儼然成屏東新商圈，屏東縣府今年也將改造車站前廣場，拓寬道路、設置噴水池等，誓言要再造門戶新亮點，但周遭居民表示，樂見車站越來越美觀，但棄置單車多宛如「單車墳場」、違停狀況也比「福壽螺」難纏，如果不改善，很殺風景！

屏東車站越來越美，周邊卻成「單車墳場」有礙市容觀瞻，超過上百輛棄置單車，有的車體生鏽、置物籃塞滿垃圾、甚至輪胎都消風癱軟，且單車違停狀況也屢見不鮮，車主甚至亂停Ｐbike站。屏東站長董阿成表示，過去屏東車站周邊人行道路，有機車違停亂象，透過豎立告示牌及員警加強取締後，機車違停數量銳減，但機車有牌照還好處理，腳踏車找不到車主，棄置單車還得公告3個月無人認領，才能比照廢棄物清除，實在束手無策。

縣警局交通隊曾建議站方選址集中放置違停單車，不過，董阿成說，人力與空間都有限，著實傷透腦筋，希望屏東的美從車站開始，盼交通隊能協助清除違停單車，讓來訪的旅客感受屏東的美與進步。

屏東縣警局交通隊回應，過去也曾拖吊違停單車，但車主認領的比例相當低，最後淪為廢棄物清除，目前針對車站周邊單車違停狀況先以勸導為主，同時委請當地派出所加強勸導或貼單告知車主禁止臨停，未來將強力執法，共同維護車站周邊路況及環境美觀。