高市公托社區小型化 家長月實付1萬元

2019-03-19 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市的公共托育中心去年12月之前以平均每處可托育40名嬰幼兒的中型空間為主，12 月起到明年，著重更貼近社區、小型化的公托家園，例如今天啟用、設在高雄市政府四維行政中心一樓的苓雅區社區公共托育家園。市府社會局預計到109年增設到12處。

苓雅社區公共托育家園原來是「幸福˙童樂館」，社會局規畫4名托育人員照顧12名未滿2歲嬰幼兒，每月收費1萬3000元，低收入、中低收入戶每月收費9000元，但不含奶粉、尿布等費用；不收註冊費，扣除家長可申請公共化托育費用補助每月3000元，家長每月實際支付1萬元。此處公托家園委由高雄市私立三信家商承辦。

在苓雅公托家園之前，大樹區去年12月19日的率先成立公托家園。高市社會局長葉壽山表示，搶救少子女化廣設公共托育資源是高市府的重要政策，今後將陸續在梓官、鳥松、鹽埕、大社、旗津、左營、永安、彌陀、美濃及鳳山等區建置，希望透過托育服務的提供，讓高雄成為友善及支持育兒的宜居城市。

高市的托育設備，107年12月之前有17處公共托嬰中心，共收托750名未滿2歲的幼兒，平均每個托嬰中心收托40多名嬰幼兒；公共托嬰中心分別為三民區兩處、鳳山兩處、左營、前金、前鎮、仁武、大寮、小港、新興 、岡山、鼓山、林園、前金、路竹、旗山和楠梓各一處。