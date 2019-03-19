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連江縣非馬祖縣 縣府：未出品電影「藍色眼淚的樂章」

2019-03-19 21:15中央社 馬祖19日電

近日大陸流傳電影「藍色眼淚的樂章」尋求演員公告啟示，標註出品單位為台灣馬祖縣政府，連江縣政府今天鄭重聲明，完全子虛烏有，並提出嚴正駁斥，以正視聽。

這則徵求演員啟示，連江縣政府今天接獲台灣媒體訪問，感到不解，相關部門表示，從頭到尾都無此事，對岸製作相關公司即予撤除，避免不實啟示造成混淆。

馬祖藍眼淚太紅，2017年初台灣旅遊業者曾移花接木盜圖在台北市捷運站宣傳泰國麗貝島，遭檢舉下架。

馬祖藍眼淚泰國
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