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金門烈嶼綠石槽秘境 綠色地毯美不勝收

2019-03-19 18:56中央社 金門縣19日電

來金門現在除了可以追藍眼淚外，還可以找尋烈嶼南山頭的綠石槽美景，讓人流連忘返。圖...
來金門現在除了可以追藍眼淚外，還可以找尋烈嶼南山頭的綠石槽美景，讓人流連忘返。圖／洪清璋提供
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又到了「綠石槽」海岸景觀露臉時節。金門有一處綠石槽秘境在烈嶼南山頭，放眼望去，彷彿連綿不盡的綠色地毯。清明連假將至，有興趣的遊客不妨走趟南山頭，感受大自然之美。

烈嶼生態觀察家洪清漳表示，玄武岩是一種地下岩漿，從火山中噴出或從地表裂隙中溢出凝結形成的火成岩，這些玄武岩熔岩流凝固後受到地表風吹日曬雨淋，在烈嶼東南方青岐南山頭海岸形成了磅礡雄偉的玄武岩海岸景觀。

洪清漳表示，玄武岩是黑綠色的岩石，風化後岩石中的鐵釋出氧化而成三價鐵染色；而且氧化鐵又隨含水量的不同，使得表面呈現黃色、紅色、褐色等不同的顏色，色彩豐富。

遺留海岸邊的風化礁岩在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，加上堅硬的玄武岩礫石隨潮來潮往在上面滾動，留下較堅硬的部份而形成溝槽。

洪清漳說，每年3、4月分，以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類因此得以滋長，佈滿石槽，讓岩礁看起來就像連綿不盡的綠色地毯；縱向的溝槽，紋理分明的岩脊，形成了令人讚嘆的「綠石槽」海岸景觀。

金門縣政府建設處農林科科長鐘立偉進一步解釋，「綠石槽」在地理名詞中，應稱為「潮溝」或「海蝕溝」；低潮線有很多小海溝和大海相通，這些小海溝稱為潮溝。退潮時，海浪不停拍打潮間帶，打上來的海水流回海裡，常會順著低窪處流回海中。時間久了，這些低窪地區就被沖刷成一條條小水溝狀，形成潮溝。

潮溝水流湍急，帶來豐富食物，許多動物附著在溝壁上，有海綿、管蟲、牡蠣、藤壺、珊瑚、濾食性海參等，濾食水中浮游生物。槽溝狀的海岸侵蝕地質配上石蓴和石髮等綠色海藻，而形成美麗景觀。

不過，隨著天氣轉趨炎熱，在陽光曝曬下，海藻將逐漸蒸發消失。有興趣的旅客要把握良辰吉時，走一趟烈嶼南山頭，欣賞這難得的季節限定美景。

金門珊瑚
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