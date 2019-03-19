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枋寮街頭驚見「造反救台灣」標語 警方展開調查

推廣高雄物產 盼透過澳門打開葡語系市場

2019-03-19 17:27中央社 高雄19日電

高雄市行銷在地農特產品，與大賣場共推「高雄物產展」；另有澳門供應商允諾一年要採購約新台幣1億元的農特產品，期盼透過澳門進一步邁入擁有2億6000多萬人口的葡語系國家。

高雄市長韓國瑜今天與農業局長吳芳銘、全聯福利中心執行長謝健南出席「全聯福利中心 高雄物產展推廣記者會」，合力推薦高雄市包括路竹青花菜、旗山絲瓜、美濃水蓮、燕巢芭樂等10款農特產品。

全聯有近千家門市，3月15日到4月11日推出高雄物產特賣週，預計銷售2000公噸高雄農漁水產品。謝健南表示，全台各地都有特色農產品，全聯是個土生土長的企業，首站選定高雄，這次嚴選高雄在地物產，希望能夠把高雄好物推薦給全台消費者。

下午韓國瑜接見來澳門供應商聯合會會長葉紹文帶領的一支51個人的採購團，希望透過澳門可以讓高雄的農特產品也能打進葡萄牙語系國家，爭取到更多訂單。

葉紹文說，昨日在高雄辦理商業配對會，有50多家高雄企業及50多家採購商參加，現場採購達310多萬港幣，預計未來一年將超過3000萬港幣，折合台幣超過1億元。期待將高雄產品帶入澳門市埸，再進入擁有8000萬人口的粵港澳大灣區；更進一步邁入擁有2億6000多萬人口的葡語系國家。

此外，廣東潮州連都貿易公司19日晚上要和高雄市農會、高雄區漁會簽下1年採購2億人民幣約10億台幣的新鮮農產品、加工品及漁產品，韓國瑜預計出席見證。(編輯:孫承武)

韓國瑜澳門高雄市
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