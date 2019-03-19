枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉市區街頭前天出現大量以油性筆寫下的「造反救台灣」標語，遍布電線桿、變電箱、護欄，甚至鄉公所門前的停車護欄也有。 記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 屏東縣枋寮鄉市區街頭前天出現大量以油性筆寫下的「造反救台灣」標語，遍布電線桿、變電箱、護欄，甚至鄉公所門前的停車護欄也有，數量達逾百個，在地居民不解，「政治氣氛還算平和的漁村，怎麼到處都是聳動的反動標語」，「寧靜的漁村怎會出現政治思想極端的『怪客』」；枋寮警方表示已調閱路口監視器找出書寫者，釐清動機。

「造反救台灣」標語上面都打一顆星記號，若是書寫的地方較寬，還附帶寫上「台北一顆星有交待：1、造反救台灣，2、幹扁！」等字眼；吳姓居民說，這些標語是在316立委補選後出現，可能是政治狂熱份子對選舉結果極度不滿，藉此表達心中憤怒或發洩情緒。

張姓居民說，標語從幾天前就開始出現，結果數量愈來愈多，估算已經逾百個，不但路旁隨處可見，連學校、鄉公所、菜市場、各公家單位都可看到，都是以油性筆寫上，在政治氣氛還算平和的漁村出現，實在很誇張。枋寮鄉長陳亞麟說，不論書寫的動機為何，此舉對市容造成破壞，已通報警方查辦。

枋寮警分局說，警方已調閱路口監視器清查，也擦掉一些標語，由於書寫內容有高度政治敏感性，要等找到書寫人訊問才能知道其動機，也不排除是精神異常者所為；法界人士指出，此一行為視同汙染公共環境，可依違反廢棄物清理法查辦，電力或電信公司可告毀損，仍未達刑法煸惑他人犯罪或恐嚇罪程度。