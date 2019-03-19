類流感上周9千人就醫 高市釋出7600劑疫苗降重症風險
3月氣溫乍暖還寒，不少人最近都感冒了，高雄市衛生局統計，第11周（3月10日至16日）有9689人次去看類流感門診，且全市流感重症案例累計36例，近7成都是50歲以上族群，超過9成未打流感疫苗。衛生局即日起釋出7600劑自購疫苗，呼籲未接種市民盡快施打，降低重症風險。
衛生局表示，高市流感疫情自2月底就低於流感閥值，上周類流感急診就診率為10.23%，疫情趨緩，但去年公費疫苗頻出包，影響民眾施打意願，決定採「全民施打」策略，將自購的7600劑疫苗全數釋出，供未接種市民到87家合約醫療院所免費施打，預計3月底前用罄。
衛生局疾管處處長潘炤穎19日表示，高市截至3月14日止，共有36例重症個案，其中36％為65歲以上族群，31%為50至64歲族群，89%患者有慢性病病史（心、肺、代謝性疾病等），92%患者更未曾施打季節流感疫苗。
因流感疫情尚未全面趨緩，衛生局與疾管署、醫師公會及高屏區傳染病防治醫療網召開專家共識會議，因公費問題疫苗還有7萬1千劑封存，尚未補足，會中決定起用自購疫苗呼籲民眾施打，依年齡及身體狀況，對健康成年人有70至90%的保護效果，並可降低老人重症8成死亡率。
留言