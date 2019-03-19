44歲「盲人新手」 學按摩學點字都靠死背勇敢面對

2019-03-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



從事機械零件業的黃士東原本開模具工廠，2年前因糖尿病引發視網膜剝離，從此失去視力，他為維持家計轉學視障按摩，但身為盲人「新手」，在按摩技巧外還要適應點字、學電腦，更要克服心情低潮，差點考不上視障按摩證照，「辛苦又徬徨！」

44歲的黃士東已當了快20年的模具工廠老闆，他坦言之前生活習慣不佳，到醫院身體檢查得知血糖偏高，仍不以為意，某天跟人談完生意回家路上，眼前突然模糊不清，緊急送醫才知是糖尿病變引發的視網膜剝離，但經手術、藥物治療效果不佳，1年後已幾近全盲。

當時黃士東的小孩才3歲，全盲後難以繼續事業，去年他參加高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心為視障者開設的「養生紓壓技能班」，咬緊牙關從頭學起，7個多月時間不但要學按摩技巧，還要上解剖學、病理課程了解人體骨骼肌肉位置，因不熟悉點字和電腦操作，過程全靠著死背和苦練，充滿挫折感。

「心結要自己打開，別人才能幫你」，黃士東坦言，年輕時忙於創業，沒好好理財，沒想到中年後遭逢巨變，在眼睛看不到的情況下重新學習，連職訓班老師都一度擔心他考照無法通過，「心情調適很重要」，同學們也以過來人經驗鼓勵他，終於順利結訓並取得丙級按摩證照，目前已在機場和醫院服務累積客源。