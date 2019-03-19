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高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府首任運動發展局長由程紹同今天宣誓就職，擁有美國運動管理碩博士學位，主修運動管理學，並出版「運動贊助」及「國際運動賽會管理」專書。程具備完整的專業教育背景和國際兩岸講學資歷，以及國際產學合作豐富資歷，符合市長韓國瑜「數位雙語、世界接軌」政見，具備「國際化視野與思維」及「英語溝通公關能力」條件。

程紹同專長領域為運動產業經營管理、國際運動賽會管理、運動行銷與贊助等，致力推動台灣運動產業，也積極投入國際學術組織與交流，曾任美、法、希臘、日、韓、大陸等多國的知名大學客座教授。主要經歷包括台師大體育系主任、公共關係室創室主任，以及世界休閒體育協會副主席暨發起人、亞洲運動產業協會秘書長暨發起人、亞洲運動管理學會財務長暨發起人等。

「運動具有改變世界的力量！」程紹同表示，運動除了具有政治、外交與教育功能外，先進國家更重視運動所能創造出的經濟、社會、文化、休閒娛樂等全方位效益。高雄市運動發展局的定位已超越原有的體育運動推廣功能，必須因應世界趨勢與城市發展需要，轉型成為以運動帶動高雄市整體發展的重要關鍵角色。

程紹同為高雄市擘劃的願景為「運動港都、幸福高雄」，他表示，未來將配合中央政策，逐步落實「發展運動產業聚落，創造運動經濟」、「優化場館設施經營，帶動城市發展」、「完善人才培訓資源，打造全齡運動」及「強化國際運動交流，形塑運動港都」四大目標，以運動發展高雄，成為世界一流幸福城市。

高雄市政府首任運動發展局長由程紹同宣誓就職，擁有美國運動管理碩博士學位，主修運動...
高雄市政府首任運動發展局長由程紹同宣誓就職，擁有美國運動管理碩博士學位，主修運動管理學。圖／高雄市運動發展局提供
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