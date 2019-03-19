高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府首任運動發展局長由程紹同今天宣誓就職，擁有美國運動管理碩博士學位，主修運動管理學，並出版「運動贊助」及「國際運動賽會管理」專書。程具備完整的專業教育背景和國際兩岸講學資歷，以及國際產學合作豐富資歷，符合市長韓國瑜「數位雙語、世界接軌」政見，具備「國際化視野與思維」及「英語溝通公關能力」條件。

程紹同專長領域為運動產業經營管理、國際運動賽會管理、運動行銷與贊助等，致力推動台灣運動產業，也積極投入國際學術組織與交流，曾任美、法、希臘、日、韓、大陸等多國的知名大學客座教授。主要經歷包括台師大體育系主任、公共關係室創室主任，以及世界休閒體育協會副主席暨發起人、亞洲運動產業協會秘書長暨發起人、亞洲運動管理學會財務長暨發起人等。

「運動具有改變世界的力量！」程紹同表示，運動除了具有政治、外交與教育功能外，先進國家更重視運動所能創造出的經濟、社會、文化、休閒娛樂等全方位效益。高雄市運動發展局的定位已超越原有的體育運動推廣功能，必須因應世界趨勢與城市發展需要，轉型成為以運動帶動高雄市整體發展的重要關鍵角色。