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亞洲北美合作抵禦PM2.5 中山大學與UCSD跨國研究

2019-03-19 12:38聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學師生參訪UCSD氣膠科學實驗室。圖／中山大學提供
中山大學師生參訪UCSD氣膠科學實驗室。圖／中山大學提供
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細懸浮微粒PM2.5已成全球議題，中山大學「氣膠科學研究中心」與加州大學聖地牙哥分校「氣膠對環境化學之衝擊研究中心」已簽署合作備忘錄，雙方宣示將針對「開發尖端新穎之氣膠檢測技術，以探討氣膠之基礎物理、化學及生物等性質」、「比較北美與台灣氣膠本質之差異」及「海洋飛沫氣膠的人為效應」三大議題，進行跨國研究，共同培育氣膠科學相關人才。

中山大學與美國加州大學聖地牙哥分校UCSD，三月在UCSD舉辦第五屆雙邊學術研討會，研發長周明奇、理學院院長吳明忠及海科院院長李賢華與師生共35人參加，會中研討聚焦氣膠科學、光電材料及海洋科學三大主軸。

中山大學研發長周明奇指出，中山大學氣膠科學研究中心是目前亞洲唯一全方位探討PM2.5氣膠科學的研究中心；CAICE則是當今北美唯一研究氣膠對環境化學影響之中心，該中心已兩度獲美國國家科學基金會 2300萬美元支持，中山大學是第一個與該中心正式締盟的國際合作夥伴。全球兩大洲「唯一」的氣膠研究中心攜手合作，希望能維護環境永續。

周明奇強調，CAICE中心主任Prof. Kimberly Prather今年初剛獲選為美國國家工程學院院士，她邀請中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁團隊參與跨國合作計畫，未來兩中心將針對氣膠科學的研究與人才培育密切交流。

這次大會首席主題演講者由Prof. Kimberly Prather擔任，闡述氣膠化學對環境變遷的影響；另兩位主題演講者為中山大學光電系教授邱逸仁與海資系系主任廖志中，分別談論矽光子的前景及目前發展現況，及海下生物萃取物於人體及醫藥方面的應用。在光電領域的研討中，光電系教授林宗賢團隊整合液晶及矽光子的研究，吸引當地公司V-E-O, Inc.的興趣，雙方對於合作規畫已有初步共識，國際產學合作將再進一步。

海洋科學領域部分，中山大學海科系副教授廖德裕及海資系副教授林秀瑾，分別與SIO脊椎動物標本館、及無脊椎標本館進行標本交流，合作研究小型海洋生物的演化、生物多樣性及東西太平洋族群間的連結。兩校東沙研究團隊將持續研究南海內波對東沙海域生地化的影響，且決議近期至東沙島的海草床、外環礁及內環礁進行實驗。

中山大學與UCSD兩校氣膠科學研究中心簽署合作備忘錄，左起 UCSD Paul ...
中山大學與UCSD兩校氣膠科學研究中心簽署合作備忘錄，左起 UCSD Paul Yu、中山大學研發長周明奇、UCSD Prof. Kimberly Prather、中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁、理學院院長吳明忠、我駐LA辦事處科技組組長張揚展。圖／中山大學提供
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