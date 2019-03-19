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認養校園空氣清淨機不樂之捐？ 韓國瑜：不可能也不容許

2019-03-19 12:01聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台灣中油總經理李順欽(左)捐贈響應企業認養校園空氣清淨機，市長韓國瑜(右)表示感...
台灣中油總經理李順欽(左)捐贈響應企業認養校園空氣清淨機，市長韓國瑜(右)表示感謝。記者徐如宜／攝影
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高雄市政府今天舉行「推動企業認養校園空氣清淨設備記者會」，由環保局及教育局媒合在地企業及需求學校，以先「工業區」後「市區」的需求，逐年在校園設置冷氣機、空氣清淨機。預估4個工業區周邊1公里內學校裝設，需要花費2億元，目前已有27企業認養捐助近1億元。

高雄市長韓國瑜今天代表市府感謝所有參與的企業，包含台塑、中鋼、台灣中油等27家，需求學校則以工業區旁的26所學校為優先媒合對象，共計可優化805間教室環境，並規劃於今年9月底前階段性逐步完成設置，後續還將會有企業響應。

韓國瑜表示非常重視校園學習環境，不論英語環境或是教室軟硬體設備，這次透過企業認養校園冷氣機、空氣清淨機，來達成高雄校園雙機的政策，希望在地企業能踴躍響應關懷照顧學童，並藉此社會公益活動，為優化校園教室環境共盡心力。

至於外界質疑此舉是向企業強取「不樂之捐」、變相「收保護費」，環保局長袁中新強調，號召廠商認養學校，並非募款，是一起做社會公益，由廠商自由認養，不限金額，認養學校空氣清淨機及冷氣機。整個過程公開透明，也有召開公聽會向廠商說明，絕對沒有派稽查員向工廠募款之事。

「窮要窮得有骨氣，高雄市府不可能、也不容許有不樂之捐。」韓國瑜說，這種批判太過份，市府不可能違反廠商意願要求捐助。

袁中新表示，第一階段媒合的重點以仁武、小港、林園以及大寮這4個工業區為主，過程中皆以鼓勵企業自願響應來進行媒合，希望提供這個具有意義的公益管道，讓有意願關懷學童的企業都能為學童的健康盡心力。

教育局長吳榕峯局長，未來裝設後所衍生的電費、耗材相關費用，基於「使用者付費」及撙節市府開支原則，將請學校協處，但低收入戶學生本於「弱勢照顧」原則，由教育局補助。

環保局表示，調查林園等4個工業區周邊1公里內，共有26所學校，如裝設空氣清淨機及冷氣機，需要花費2億元，目前空汙基金所剩不多，環保局確實無力負擔2億元費用。有意願贊助的企業可撥打教育局專線07-7995678分機3119，或環保局專線07-7353074洽詢。

高雄市政府「推動企業認養校園空氣清淨設備記者會」，企業熱烈響應。記者徐如宜／攝影
高雄市政府「推動企業認養校園空氣清淨設備記者會」，企業熱烈響應。記者徐如宜／攝影
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高雄市政府「推動企業認養校園空氣清淨設備」，有27家企業響應。記者徐如宜／攝影
高雄市政府「推動企業認養校園空氣清淨設備」，有27家企業響應。記者徐如宜／攝影
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韓國瑜
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