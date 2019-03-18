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全國唯一4年一科 高雄靈帝殿海上巡境王爺會香

2019-03-18 18:14中央社 高雄18日電

高雄市林園區靈帝殿何府千歲是全國唯一4年一科的海上巡境王爺會香活動，將於23日熱鬧展開，並首次在夜間繞行屏東琉球鄉一圈，預定有22艘漁船出海，超過2000人參與。

靈帝殿與鳳芸宮原本為同一管理委員會，鳳芸宮海巡媽祖會香活動於2014年經高雄市府依「文化資產保存法」，登錄為「民俗及有關文物」類文化資產；這次海上巡境王爺會香活動也邀請文化資產委員隨行訪視，協助將這項會香活動列入文化部無形文化資產審議。

高雄市政府民政局與林園區公所今天召開記者會發布這項廟會活動訊息，工作人員表示，預定有22艘漁船出海，超過2000位信眾參與，是林園的地方宗教盛事，外出的子弟都會回鄉參與，祈求事事平安順利。

民政局長曹桓榮表示，早期靈帝殿以陸上進香方式至屏東縣東港鎮會香，2015年演變為4年一度大型海上巡香活動。今年擴大舉行繞行至屏東縣琉球鄉；22日進行觀水僊王下船安座、24日在林園區境內遶境，30日何府千歲聖誕日在廟埕發放平安麵及傳統戲曲演出。

108年高雄市林園區靈帝殿何府千歲海上巡境王爺會香活動，預定23日在林園區中芸漁港舉行，由靈帝殿何府千歲帶領林園地區宮廟，自中芸漁港出海，航至屏東縣東港鎮會香，並於回程經過琉球鄉，首次在夜間繞行琉球鄉一圈。

林園區靈帝殿何府千歲有80多年歷史，是林園區中芸、鳳芸地區居民的精神支柱。今年適逢4年一科的海上繞境，民政局與林園區公所和廟方為感謝何府千歲常年照顧地方居民辛勞，23日活動當天有來自中芸、鳳芸、汕尾及西溪等地神轎進駐漁船，靈帝殿、鳳芸宮廟埕及中芸漁港都插滿進香旗幟，漁船上張燈結綵並加裝LED燈，入夜之後燈火通明，宛如海上明珠。

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