高雄發現管線穿越箱涵？ 許立明：前市府主動檢測結果

2019-03-18 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前高雄市代理市長許立明。 聯合報系資料照片／記者王昭月攝影 分享 facebook 有媒體報導，高市大寮區華中南路段地下管線穿越過路溝箱涵，並指「花媽團隊多年來的『安全承諾』徹底破功」。前代理市長許立明發聲明回應表示，這次清查是前市府於106年公告要求廠商用Smart Pig方式檢測管線的調查結果。他並呼籲韓市府應儘速遷移管線工程，而不是使用御用媒體爆料把此案成為政治鬥爭的工具。

許立明聲明表示，該案是依據前市府制定的環境自治條例，要求各管線廠商自106年5月18日起算2年內完成，也就是108年5月17日前要完成Smart Pig管線檢測，因為他們了解，無論再怎麼做圖資比對，只要圖資有遺漏，就無法做到圖資與實際上的百分百比對。

許立明說，這次發現的管線穿越，正是發生在水利局圖資所沒有的「過路溝」箱涵，因此，前市府要求廠商使用smart pig檢測，主動的任事態度獲得成效，否則此穿越將仍沉埋於地底。

他說，石化管線管理，過去中央地方皆無立法，是在前市長陳菊任內制定高雄工業管線自治條例，建構圖資、程序、緊急應變小組，才能逐步發現問題、解決問題。

許立明表示，此過路溝施作單位是合併前的大寮鄉公所或是交通部公路總局，目前的高市府正在釐清中，但無論由誰施作，韓市府應儘速決策，進行管遷或敲除過路溝等工程，達到城市安全。