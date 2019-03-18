台灣燈會商機強強滾 3千張一卡通又搶完了

2019-03-18 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣燈會一卡通今天下午開賣第4刷3000張，74分鐘全部完售。圖／屏東縣政府文化處提供 分享 facebook 台灣燈會風光落幕，但周邊商品一直到現在都還熱賣，屏東縣政府文化處今天下午1點30分開賣第4波燈會一卡通，結果有人早上就來排隊，開賣74分鐘，限量3千張一卡通全數完售，今天下午6時在網路商城開放預購，向隅的民眾可把握機會。

配合台灣燈會，屏東縣政府多樣周邊文創商品，其中有燈會logo的燈會一卡通相當受歡迎，目前已追加到第4刷，今天下午開賣的第4刷3000張，一人限購5張，沒有想到人氣嚇嚇叫，不少民眾早早就在現場排隊，還有路過民眾以為是在買演唱會門票呢！

據了解，這張燈會一卡通現場售價僅100元，有人在網路上轉賣到500元，人氣相當夯，有的是要自己收藏，也有的打算送給親友做紀念；連屏東縣長潘孟安日前在直播時都說自己要保留一張，等到高捷到屏東時就要使用搭乘。

縣府表示，追加第4刷的燈會一卡通，首批3000張今天下午開賣，另6000張今天下午6時於網路郵政商城（https://www.postmall.com.tw/）開放預購，預計1個月內到貨，數量有限的文創紀念商品可現購，想珍藏的民眾可於週一至週五上午8時至下午5時30分洽文化處服務台(屏東市民生路4-17號)購買。