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高雄市觀光局再推新亮點 愛河畔首度辦野餐派對

2019-03-18 15:14聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

由高雄市政府觀光局及La Rue.文創三輪車主辦的「愛河野餐派對」活動，今天起跑，宣布愛河野餐派對將在4月13、14日時尚登場，現場以野餐元素布置，讓今天參加的貴賓提前體驗愛河野餐派對氛圍，許多民眾都被現場文創餐車美食及野餐氛圍吸引前來。

觀光局長潘恒旭表示，為積極推廣愛情產業鏈，除推出每月1314愛情日系列活動，4月13日及14日將在愛河畔河西路園道舉辦「愛河野餐派對」。這次活動的著裝主題定調為白色單寧風格，潘恒旭也換上輕鬆的牛仔褲白衣裝扮出席活動，現學現賣特調一杯充滿高雄味道的氣泡飲，為即將到來的愛河野餐派對暖身。

潘恒旭說，為了滿足拍照需求，活動當天將在愛河畔沿途設置「雜誌封面人物」、「我的祕密花園」、「微光森林」、「風格指標」、「浪漫星球」、「漫步階梯」、「叢林狂歡」等7個大型打卡裝置藝術景點。

美食是野餐活動的重頭戲，屆時安排50攤獨具風格的特色餐車及人氣文創三輪餐車，還有80攤設計感超強的創意市集，好看又好逛。

野餐派對的另一亮點就是要號召咖啡及茶飲業者共襄盛舉，即日起至3月24日可向承辦單位La Rue文創三輪車報名，遴選各6家後將在3月26日在高雄旅遊網公布入選名單。相關活動訊息請上高雄旅遊網https://www.facebook.com/khh.travel/ 及La Rue文創三輪車粉絲專頁https://www.facebook.com/depuis2017/?epa=SEARCH_BOX查詢。

野餐派對的另一亮點就是要號召咖啡及茶飲業者共襄盛舉，即日起至3月24日可向承辦單...
野餐派對的另一亮點就是要號召咖啡及茶飲業者共襄盛舉，即日起至3月24日可向承辦單位La Rue文創三輪車報名。圖／高雄市觀光局提供
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「愛河野餐派對」著裝主題定調為白色單寧風格。圖／高雄市觀光局提供
「愛河野餐派對」著裝主題定調為白色單寧風格。圖／高雄市觀光局提供
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由高雄市政府觀光局及La Rue.文創三輪車主辦的「愛河野餐派對」活動，今天起跑...
由高雄市政府觀光局及La Rue.文創三輪車主辦的「愛河野餐派對」活動，今天起跑。圖／高雄市觀光局提供
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野餐愛河文創
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