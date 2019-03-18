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高雄輕軌二階如何續建 交通部盼市府年底提方案

2019-03-18 13:50聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄輕軌二階工程行經人口稠密的美術館、大順路，引發居民疑慮，市府正召開多場公聽會...
高雄輕軌二階工程行經人口稠密的美術館、大順路，引發居民疑慮，市府正召開多場公聽會凝聚共識。交通部次長王國材（左三）今也南下視察關心，希望輕軌爭議早日解決。記者蔡孟妤／攝影
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高雄輕軌二階工程行經人口稠密的美術館、大順路，引發居民疑慮，市府正召開多場公聽會凝聚共識。交通部次長王國材今也南下視察關心，希望輕軌爭議早日解決，並可趕在年底前提出新的修正方案。

美術館路線此前已因居民擔心交通衝擊，而重新調整北移，但部分居民仍希望能直接改為地下化；至於大順路段車流量更大，爭議性更高，目前仍無興建共識。

王國材上午和市府捷運局長范揚材、交通局長鄭永祥及高市議員吳益政、蔡金晏、簡煥宗等人，到美術館、大順路段等輕軌北環段視察，商討有何解決方案。

對於有居民希望輕軌地下化或高架化，但王國材和市府均認為，地下化或高架化只能擇一，若部分路段地下、部分路段高架，上下落差太大；但若選擇地下化，因地下還有捷運、箱涵等設施，得開挖至地下深達45公尺，施工難度很高。但若選擇高架化，可能有些居民會因視野遮蔽等原因，也難以接受，還需要溝通。

王國材指出，北部有捷運、輕軌高架化實例，但高市議員認為，北部高架化是在郊區、蛋白區，較無爭議，與大順路在人口、車流多的市區、蛋黃區情形不同，且大順路有79個交通號誌，輕軌經過，容易干擾行車方式。

市議員吳益政建議若續採平面方式，可將原本與地面交通部分隔離的B型路權，放寬改為與地面交通完全混合、其他車輛也能共同通行的C型路權。但若真無法與民眾達成共識，只好先讓南環段通車，北環段部分，等輕軌運行一段時間後再看民眾意願決定，之後有需要再重提計畫。

捷運局長范揚材說，公聽會上有人建議，輕軌可改變路線，從原本沿大順路，改為沿著愛河，避開人口稠密、車流量大的衝擊。不過王國材認為，若改為沿愛河，就改變了原本規劃服務市民的運輸目的，變成以觀光休閒為主的路線。

王國材也提醒市府，此事涉及共195億元預算，不論最後選擇何種方案，市府應盡快與居民達成共識後提出，希望今年底就能提出新修正計畫，以報中央核定。

高雄輕軌王國材
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