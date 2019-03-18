全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市石化業者最近在管線檢測時發現在大寮區有11條工業管線穿越「過路暗溝」裸露在空氣中，被雨水沖刷，情境猶如高雄氣爆肇禍原因翻版！經向市府經發局申請開挖檢查才發現，經發局立即啟動安全機制，進行斷料檢查，目前確定安全無虞。

據了解，自從 高雄氣爆後，石化業者依據高雄市工業管線自治條例及環保自治條例規定，定期檢測管線安全，結果有3家石化業者檢測數據均指向大寮區華中南路及潮信路口有疑慮。

今年3月8日業者依法執行開挖檢測，發現11條管裸露在1.6公尺高、1.2公尺寬的暗溝裡，其中1條廢棄管線居然還有10元硬幣大小破洞，顯示因長期裸露破損，幸經業者發現而捨棄不用。

經發局公用事業科長魏建雄表示，經發局接獲業者主動通報後，邀集各石化業者、水利局、工務局道挖中心、公路總局三工處鳳屏段、工業局大發工業區服務中心、大寮區公所等單位，確保安全無虞後，試圖釐清「是先有石化業管線，還是先有過路暗溝」，但因相關圖資缺漏，尚無法確定。

石化業者也展現高度自律態度，立即斷料進行管線檢測維修補強，確保無安全之虞。目前經發局抽絲剝繭試圖溯源，究竟是先有管線或是先有「過路暗溝」，因涉及不同中央與地方單位，仍無法釐清。

經發局說，初步調查結果傾兩種可能，相關石化管線最遲於1986年興建完工，經比對圖資系統查證後發現欣雄瓦斯1996年埋設管線時，疑因遇到「過路暗溝」橫阻在前方，於是管線埋設向下深挖4公尺，以「U」形方式避開暗溝，雖仍無法確定排水箱涵施工單位，初判箱涵施作時間應界於1986至1996年間是其中一種可能。

第二種可能性是，開挖後，大寮區公所及水利局等單位從裸露的鋼筋鏽蝕程度，研判應未超過5年，即氣爆發生後興建，凸顯施工單位未記取氣爆慘痛教訓。這條「過路暗溝」因不屬水利局管轄而不在掌握的圖資中，顯見氣爆後仍有未發現的盲點，需要中央協助全面清查。

魏建雄表示，目前只能等待包括交通部公路總局過去的開挖申請許可、原高雄縣大寮鄉公所存檔資料等資訊佐證，才能還原正確興建時間及單位。

經發局說，這事件暴露出，管線檢查機制仍有盲點，若屬第一種可能性，就是高雄縣市合併前，各鄉鎮公所排水箱涵資料早因管理或電腦化未普及因素而未獲妥善保存或迭失，成為縣市合併後的漏網之魚，被石化業者發現的大寮區華中南路及潮信路口地下管線，就是屬原高雄縣時期，申請開挖許可由公路總局等單位管轄。

若屬第二種可能性，是道路兩側排水溝雨水集中至「過路暗溝」，再排入屬於高雄市水利局管轄汙水箱涵，「過路暗溝」因不屬於水利局管轄，負責開挖許可申請的公路總局未將相關資訊轉知水利局而成為隱藏的危機。