親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

登記黨內總統初選 賴清德：深刻感受民進黨處境無比艱辛

737 Max飛安醜聞！美國航空署「縱容波音安檢」？

全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市石化業者最近在管線檢測時發現在大寮區有11條工業管線穿越「過路暗溝」裸露在空氣中，被雨水沖刷，情境猶如高雄氣爆肇禍原因翻版！經向市府經發局申請開挖檢查才發現，經發局立即啟動安全機制，進行斷料檢查，目前確定安全無虞。

據了解，自從 高雄氣爆後，石化業者依據高雄市工業管線自治條例及環保自治條例規定，定期檢測管線安全，結果有3家石化業者檢測數據均指向大寮區華中南路及潮信路口有疑慮。

今年3月8日業者依法執行開挖檢測，發現11條管裸露在1.6公尺高、1.2公尺寬的暗溝裡，其中1條廢棄管線居然還有10元硬幣大小破洞，顯示因長期裸露破損，幸經業者發現而捨棄不用。

經發局公用事業科長魏建雄表示，經發局接獲業者主動通報後，邀集各石化業者、水利局、工務局道挖中心、公路總局三工處鳳屏段、工業局大發工業區服務中心、大寮區公所等單位，確保安全無虞後，試圖釐清「是先有石化業管線，還是先有過路暗溝」，但因相關圖資缺漏，尚無法確定。

石化業者也展現高度自律態度，立即斷料進行管線檢測維修補強，確保無安全之虞。目前經發局抽絲剝繭試圖溯源，究竟是先有管線或是先有「過路暗溝」，因涉及不同中央與地方單位，仍無法釐清。

經發局說，初步調查結果傾兩種可能，相關石化管線最遲於1986年興建完工，經比對圖資系統查證後發現欣雄瓦斯1996年埋設管線時，疑因遇到「過路暗溝」橫阻在前方，於是管線埋設向下深挖4公尺，以「U」形方式避開暗溝，雖仍無法確定排水箱涵施工單位，初判箱涵施作時間應界於1986至1996年間是其中一種可能。

第二種可能性是，開挖後，大寮區公所及水利局等單位從裸露的鋼筋鏽蝕程度，研判應未超過5年，即氣爆發生後興建，凸顯施工單位未記取氣爆慘痛教訓。這條「過路暗溝」因不屬水利局管轄而不在掌握的圖資中，顯見氣爆後仍有未發現的盲點，需要中央協助全面清查。

魏建雄表示，目前只能等待包括交通部公路總局過去的開挖申請許可、原高雄縣大寮鄉公所存檔資料等資訊佐證，才能還原正確興建時間及單位。

經發局說，這事件暴露出，管線檢查機制仍有盲點，若屬第一種可能性，就是高雄縣市合併前，各鄉鎮公所排水箱涵資料早因管理或電腦化未普及因素而未獲妥善保存或迭失，成為縣市合併後的漏網之魚，被石化業者發現的大寮區華中南路及潮信路口地下管線，就是屬原高雄縣時期，申請開挖許可由公路總局等單位管轄。

若屬第二種可能性，是道路兩側排水溝雨水集中至「過路暗溝」，再排入屬於高雄市水利局管轄汙水箱涵，「過路暗溝」因不屬於水利局管轄，負責開挖許可申請的公路總局未將相關資訊轉知水利局而成為隱藏的危機。

經發局日前已邀集石化業者、水利局、工務局道挖中心、公路總局三工處鳳屏段、工業局大發工業區服務中心、大寮區公所等單位開會，經發局長伏和中與業者商議重新施作期程，盼兼顧環保、公安及穩定經濟發展下，儘速完成施作，預計於3月底前完成強化維護作業。

高雄氣爆後，石化業者都會訂期檢測管線。圖／高雄市經發局提供
高雄氣爆後，石化業者都會訂期檢測管線。圖／高雄市經發局提供
分享
高雄市石化業者最近在管線檢測時發現在大寮區有11條工業管線穿越「過路暗溝」裸露在...
高雄市石化業者最近在管線檢測時發現在大寮區有11條工業管線穿越「過路暗溝」裸露在空氣中，被雨水沖刷，情境猶如高雄氣爆肇禍原因翻版！圖／高雄市經發局提供
分享
高雄市石化業者最近在管線檢測時發現在大寮區有11條工業管線穿越「過路暗溝」裸露在...
高雄市石化業者最近在管線檢測時發現在大寮區有11條工業管線穿越「過路暗溝」裸露在空氣中，被雨水沖刷，情境猶如高雄氣爆肇禍原因翻版！圖／高雄市經發局提供
分享

氣爆
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

漁民妻帶9月娃飛模里西斯見夫 潘孟安：這就是討海人

2019-03-18 11:17

高市石化管線外露 經發局長：目前確定安全無虞

2019-03-18 11:14

親子玩耍 小心運動傷害

2019-03-18 00:09

飛8千多公里 潘孟安探遠洋漁民

2019-03-18 00:06

屏東新闢道路工程 蘇揆拍板

2019-03-17 23:34

協助藥癮更生人重返社會 就服員有撇步

2019-03-17 23:24

高雄鐵路地下化 柴油味散不去

2019-03-17 23:16

美濃5農家獲綠色保育標章認證 彩鷸朱鸝到田間作伴

2019-03-17 18:00

「土鳳梨是舶來品」高市文化局出書 談台灣鳳梨產業興衰

2019-03-17 17:59

蘇貞昌與藍議員拍照 驚嘆人生劇本早寫好沒想到豐富多彩

2019-03-17 17:29

「前方測速啟用」 台28線手作告示牌好溫馨

2019-03-17 16:22

視察高雄鐵路地下化 蘇揆送紅包加碼補助

2019-03-17 13:43

屏東市違規停車這裡最多 警方展開交通大執法

2019-03-17 10:01

8500公里外仍有屏東船長 鐵人縣長遠赴模里西斯訪漁民

2019-03-17 08:54

「興濱行腳」活動開跑 濱線春日遊哈瑪星祕境探路

2019-03-17 07:23

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園住宅用電六都最高 汰舊電器補助民眾超踴躍

2019-03-17 12:19

春風吹醒荔枝椿象 專家：摘除1葉卵片明年減少1千隻

2019-03-17 17:10

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

赴任前辭行 胡志強臉書證實蔡炳坤將任台北市副市長

2019-03-17 21:43

「辛普森家庭」說腐城人不戴安全帽 南市府：會罰錢！

2019-03-17 12:17

海軍軍艦泊靠安平商港 參觀民眾排成一條龍

2019-03-17 13:23

蔡英文送給基隆第二個大禮 軍港遷建主建物下月動工

2019-03-17 21:25

全台漁港瘋釣魚唐鳳聽到了 漁會：那安全誰顧？

2019-03-17 19:47

桃市馬路標線「像菲律賓國旗」 原來是交局設計3D駝峰線

2019-03-17 20:20

影／全台最早三鐵共構「嘉義車站」 高架後保留阿里山起站

2019-03-17 17:58

蘇貞昌與藍議員拍照 驚嘆人生劇本早寫好沒想到豐富多彩

2019-03-17 17:29

視察高雄鐵路地下化 蘇揆送紅包加碼補助

2019-03-17 13:43

台中空汙 7個區致癌物濃度高

2019-03-17 23:23

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 07:29

靜宜大學募物質要送非洲國家 結果2天就堆積如山

2019-03-17 14:56

影／港埠線退縮 正濱漁港多出2公頃可蓋民宿

2019-03-17 22:02

新北紅線夜間停車 首波下月開放

2019-03-18 00:14

美濃5農家獲綠色保育標章認證 彩鷸朱鸝到田間作伴

2019-03-17 18:00

台中限定！出門要看 市府建置未來48小時空品預測

2019-03-17 12:23

「前方測速啟用」 台28線手作告示牌好溫馨

2019-03-17 16:22

省很大！嘉縣鼓勵換節能家電 一般住戶也適用

2019-03-18 10:43

重啟潛盾機工程 八德路將交管

2019-03-17 22:48

澎湖海域大量糜蝦死亡 原因待查

2019-03-17 19:17

影／菜鳥村長育音才 用小提琴改變偏鄉生命

2019-03-17 20:19

81艘環保艦守護花蓮海洋 年回收逾3噸海上垃圾

2019-03-17 19:01

爸媽最愛遛小孩地方 新竹市兒藝節3月30日試營運

2019-03-17 18:39

里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47

新北未婚聯誼 13對配對成功

2019-03-18 00:20

地勢低加磚頭圍樹 竹北萬善祠14棵老樹生病

2019-03-17 15:10

基隆軍港遷建 第1標下月動工

2019-03-17 23:49

雲林救國團40年舊大樓走入歷史 今喬遷換新家

2019-03-17 14:32

全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59

胡璉故居 爭取保留

2019-03-18 00:22

爭取立委連任 費鴻泰盼勿「黨內互打」

2019-03-17 15:32

高雄鐵路地下化 柴油味散不去

2019-03-17 23:16

「土鳳梨是舶來品」高市文化局出書 談台灣鳳梨產業興衰

2019-03-17 17:59

影／西螺廣福宮「國道媽祖」 今天啟程遶境祈福行車平安

2019-03-17 15:33

台北東西翻轉 捷運運量也東減西增

2019-03-17 22:58

漁民妻帶9月娃飛模里西斯見夫 潘孟安：這就是討海人

2019-03-18 11:17

台北春季玫瑰展22日登場 現場看魔術喝咖啡

2019-03-17 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top