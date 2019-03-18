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漁民妻帶9月娃飛模里西斯見夫 潘孟安：這就是討海人

2019-03-18 11:17中央社 屏東縣18日電

九個月大的孩子飛到模里西斯見爸爸，潘孟安在臉書分享合照。 圖擷自潘孟安臉書
九個月大的孩子飛到模里西斯見爸爸，潘孟安在臉書分享合照。 圖擷自潘孟安臉書
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屏東縣長潘孟安昨晚在模里西斯po臉書表示，看到漁民的妻子帶著9月娃飛行8500公里，只為讓丈夫與從未謀面的孩子見面，這就是討海人的生活。

近1個月前，屏東東港籍漁船「穩鵬號」在模里西斯發生海上喋血案，今天，凶嫌被押解回台；潘孟安前晚在臉書po文告知他人在模里西斯，探視模里西斯的遠洋基地，在這裡有100多艘的屏東東港、小琉球的漁船在附近作業並以模國遠洋基地當補給、卸魚、售魚、補給、轉運及替換船員等工作。

潘孟安昨晚離開模里西斯前，又po文說，「在模里西斯，看到同樣飛了8500公里的（屏東）漁民牽手，第一次出國，帶著9個月大的孩子來看爸爸，這是父子倆第一次見面，短暫享受天倫後，漁民帶著不捨今天又再出港去，這位牽手告訴我說，這就是嫁入討海人家的生活。」

潘孟安說，「小時候聽到討海阿伯講的一句話：『天無邊，海無岸，大海是討生活的所在，阮是咧跟天拚，拚的過才是咱的！』讓賣魚攤前還小的我內心震撼不已。」

潘孟安表示，台灣遠洋漁業創造許多世界第一，尤其遠洋漁船數、船隊規模居全球之冠，年產值約新台幣400億元，占漁業總產值近45%，向全球展現台灣的實力。

潘孟安說，他拜訪模國官方組織跟漁民一起商討問題與對策，一直堅信唯有走進去、蹲下來，實際踩踏過，才能針對問題去解決問題，政府正是為了解決人民問題而存在。

網友Seth Ja留言，「我們擁有的比別人少太多，常常看到電視上一直出現那六都的消息與資源，卻不會報出關於縣長的作為，直到燈會才被看見，我們都認同並喜愛自己家鄉所以在這裡生活、安居樂業。」，蔡姓網友說「大家都往美國飛的時候，你在模里西斯有溫度的感受縣民的生活」。

潘孟安漁民
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