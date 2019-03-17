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協助藥癮更生人重返社會 就服員有撇步

2019-03-17 23:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

38歲的阿凱因販毒入獄服刑10年，錯過了陪伴孩子成長的時光，親子關係疏離。出獄後，為重建親子關係、回歸社會，在就服員輔導及陪伴下，順利重返職場擔任營造業粗工，負責社區公園改建工程，目前已穩定就業6個月。

高雄市勞工局訓練就業中心表示，阿凱因藥癮更生人身分，出監後尋職屢屢碰壁。為能幫助這些人重返社會，展開「施用毒品者就業輔導服務計畫」，透過成長團體、職場觀摩及心理諮商，一案到底長期關懷，協助藥癮更生人順利重返職場。

就服員表示，阿凱從小父母離異、經濟困窘，一時好奇在朋友誘惑下施用毒品，更選擇以販毒方式養家，出獄後他痛定思痛，更加珍惜得來不易的工作機會，工作時認真勤奮，一個接著一個扛起六角磚頭，並全神貫注地鋪平，認真努力的態度深獲老闆賞識信任，願給予更多更生藥癮者就業機會。

穩定就業後的阿凱逐漸恢復自信心，深知藥癮更生人出監後常面臨居無定所的困擾，還特地說服老闆提供住處，讓有心工ㄅㄚ作卻苦無住所的藥癮更生人有安身之地，工作更無後顧之憂。

訓就中心表示，台灣違反毒品防制條例而反覆入監的藥癮者人數居高不下，主因藥癮者出監求職過程中，因入監服刑與社會脫軌，面對新環境也易有心理障礙，無法穩定工作；在經濟壓力加乘作用下，很可能為逃離現實生活不如意，再度使用毒品。

訓就中心2018年委託高雄市毒品防制事務基金會，截至2019年2月共服務328人次，經輔導成功就業者，有109人次。訓就中心今年將辦理4場次成長團體及3場次職場觀摩，第一梯次將於4月開課，有就業需求的藥癮更生人，可洽免付費諮詢專線0800-585-533，提供全方位就業服務。

阿凱因販毒入獄10年，出獄後亟欲重返社會，經勞工局訓就中心協助，進入營造業穩定就...
阿凱因販毒入獄10年，出獄後亟欲重返社會，經勞工局訓就中心協助，進入營造業穩定就業，他相當珍惜得來不易的工作機會。圖／高雄市勞工局提供
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毒品更生人職場
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