紀念228和平捍衛者 岡山和平公園建碑揭牌

2019-03-17 19:17 中央社 高雄17日電



1947年二二八事件發生時，岡山教會牧師蕭朝金收留因交通受阻無法回家學生並帶領宣揚和平，卻因此犧牲。這段悲愴歷史在岡山和平公園被建碑紀念，今天由總統府秘書長陳菊揭牌。

二二八事件是台灣民主進程中一段血淚史，官民武裝衝突、軍隊鎮壓平民、台籍菁英仕紳被搜捕屠殺，慘痛代價的陰影至今猶在。

為了追悼72年前發生在岡山的無辜平民受難者，高雄市文化基金會與高雄市立歷史博物館在岡山和平公園舉辦「和平捍衛者的凱歌-岡山二二八事件72週年紀念活動」，也紀念蕭朝金牧師以愛收留因交通受阻無法回家的學生卻遭不測的殉道精神，另外還有事件中無辜受波及的台大學生余仁德等人逝世72周年。

活動藉由音樂、戲劇及揭碑追憶往者，並緬懷前人為捍衛自由人權和平付出性命及自由的代價，也將當時犧牲受難者的名字刻劃在紀念碑文，永遠留在岡山的土地上。

陳菊與民進黨立委邱志偉、前高雄市議長康裕成、前高雄市政府代理市長許立明等人都出席揭牌活動，同時追悼殉道者的精神，呼籲後代子孫要珍惜得來不易的民主。

陳菊感謝長老教會及台灣南社對於岡山二二八紀念公園的關心，透過高市府重新整理公園、撰刻紀念碑文，她強調寬容可以彌補傷痛，追求真相才能讓公理公義永存。岡山長老教會牧師蔡維恩致詞時提到，蕭朝金堅持和平而犧牲殉道的精神不是悲劇而是光榮。

依史料記載，72年發生在岡山的二二八事件，包括蕭朝金、余仁德是在現今岡山區河華路、壽華路交叉口一帶遭槍殺遇難。(編輯:孫承武)