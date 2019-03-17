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美濃5農家獲綠色保育標章認證 彩鷸朱鸝到田間作伴

2019-03-17 18:00聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄美濃平原推動友善耕作，慈心基金會輔導在地小農取得「綠色保育」標章，目前已有5家農戶取得認證。農民林淑娟說，自家農地護育彩鷸，看見鳥蛋順利孵化出幼雛很開心，也有人選擇以朱鸝鳥當主題，只要不施化肥、除草劑或使用傷害環境的資材，人類、動物與土地可以和諧相處。

林務局與慈心有機農業發展基金會合作推動「綠色保育」標章，強調人以友善自然的方式耕作，讓田間分布人類、蛙類、鳥類與動物足跡，為落實里山精神，慈心兩年前開始輔導美濃多位有機小農加入認證行列。

慈心指出，經過兩年努力，美濃平原已有緣夢園自然生態蔬果園、友善農地、靜心耕食園、同心圓農場與果然紅取得認證，耕作原則是不施用農藥、化肥、除草劑、傷害物種資材，且要提供生物覓食與棲息的友善環境，朝農田生物多樣性的目標而努力。

「綠色保育」標章強調田間生態體系平衡，取得認證的友善農地以彩鷸當保育主題。女主人林淑娟說，自家種植8分農地作物，主要栽種番茄、紅豆、南瓜與其他蔬果，兩年前農地上發現3顆彩鷸鳥蛋，後來在專家訓練下學會觀察與紀錄，去年用手機拍下一大一小兩隻彩鷸在田間活動，內心好感動。

緣夢園自然生態蔬果園則以朱鸝鳥當保育主題。女主人簡玉娟說，農園位在九芎林山旁，農地附近有大冠鷲、山羌與朱鸝鳥，選擇保育類朱鸝當主題，凸顯生態保育的重要性。

緣夢園自然生態蔬果園以朱鸝鳥當保育主角。記者徐白櫻／攝影
緣夢園自然生態蔬果園以朱鸝鳥當保育主角。記者徐白櫻／攝影
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蕭達龍夫妻捨棄慣行農法多年，手機內紀錄彩鷸出現在田間的照片。記者徐白櫻／攝影記者...
蕭達龍夫妻捨棄慣行農法多年，手機內紀錄彩鷸出現在田間的照片。記者徐白櫻／攝影記者徐白櫻／攝影
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農地美濃自然生態
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