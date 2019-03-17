「土鳳梨是舶來品」高市文化局出書 談台灣鳳梨產業興衰

2019-03-17 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台灣鳳梨工場是目前全台僅存的日治時期鳳梨罐頭產業建物，歷經2年修復，剛在2018年8月重新開放。圖／高雄市文化局提供 分享 facebook 甜中帶酸的好吃土鳳梨，竟是來自夏威夷的舶來品！高雄大樹九曲堂曾是台灣最重要的鳳梨罐頭產地之一，高雄市文化局發表新書「鳳梨罐頭的黃金年代」，針對去年修復的台灣鳳梨工場，以平易近人語彙，講述日治時期鳳梨罐頭產業史，該書已入選「文化部長的情人節書桌」之列。

作者之一的王御風表示，鳳梨是熱帶地區最廣為人知的水果，像土鳳梨鳳梨酥、香甜美味的金鑽鳳梨，已是台灣最具代表性的伴手禮，不過土鳳梨其實是日治時期官方為機械化大量生產鳳梨罐頭，而從夏威夷引進的開英種，反而台灣本土的在來種鳳梨不易機械化生產，逐漸被取代。

王御風說，大樹九曲堂原本就產鳳梨，加上鐵路交通便利，成為鳳梨罐頭重要產地，當年台北大稻埕鳳梨王葉金塗南下興建鳳梨工場，在當時是相當時髦的洋風建築，並先後有11家鳳梨罐頭工場落腳，民眾可由此書一窺大高雄產業發展史，並看到百年前台灣人勇於投入新興產業的精神。

文化局副局長林尚瑛表示，台灣鳳梨工場是目前全台僅存的日治時期鳳梨罐頭產業建物，其前身是台北商人葉金塗成立的泰芳商會第三、四工場，歷經2年修復，剛在2018年8月重新開放，除展示鳳梨產業發展史，也規畫農產推廣場域及文創活動，如罐頭標籤彩繪及封罐機體驗等。