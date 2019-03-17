8500公里外仍有屏東船長 鐵人縣長遠赴模里西斯訪漁民

2019-03-17 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



「全世界只要有漁業基地的地方，就有屏東籍船長」，屏東縣長潘孟安目前正在印度洋西南方的模里西斯，探訪台灣漁民出海打拚的漁業基地，昨天深夜他在臉書分享模里西斯的漁民現況，立即引來網友紛紛按讚，至今天早上，影片已有超過4萬人次觀看，還有網友大讚潘孟安的認真精神及鐵人體力，先是辦燈會、接著到日本賣水果，現在又衝到模里西斯了。

目前人正在模里西斯的屏東縣長潘孟安，昨天深夜在臉書po出近日到模里西斯參訪實況，很多人可能沒有聽過這個國家，但其實這裡是台灣在印度洋很重要的遠洋漁業基地，有一群台灣漁民長年在這8500公里外的地方拚生活。

「全世界只要有漁業基地的地方，就有屏東籍船長」，潘孟安在臉書上說，在這裡看到許多東港、琉球的老朋友，他們說過完年整補完近一個月，差不多要再陸續出港，半年後才能回到陸地的懷抱，屏東漁民為了生活，在世界各地努力奮鬥。

模里西斯的路易士港，每年約有500到600船次的台灣遠洋漁船在這靠岸，屏東漁船就有約120艘，利用這裡進行卸魚、售魚、補給、轉運、漁船維修及替換船員等工作。

潘孟安走訪當地幾間具規模的水產公司，發現都和屏東有淵源，尤其當地對於漁獲規格、衛生要求等按照歐盟規格完全不馬虎；他也特別拜會模國的漁業聯合服務中心，感謝他們提供單一窗口和我國漁船接洽，漁業署也派駐一位專員協助所有漁業行政事項，台灣漁民才能更安心的出海，發揮台灣漁業的實力，台模兩地緊緊相繫。

潘孟安在臉書上寫道：「搭了快20小時的飛機，到這裡聽漁民的心聲、帶著家鄉的消息給他們，討海人的苦，我知道，討海人的思念，我理解，就像他們說的，為了生活，拚就對了，也讓更多國人知道，有一群台灣人在遙遠的海上奮鬥著」。