「興濱行腳」活動開跑 濱線春日遊哈瑪星祕境探路
高雄市文化局推出「2019興濱行腳」系列活動，今年興濱計畫行腳活動將以「解密」為主題，結合在地山林野趣與人文、產業與生活，帶領民眾尋訪壽山祕境，走讀高雄百年鐵道故事。
高雄市文化局代理局長王文翠表示，高雄市政府文化局2016年獲文化部核定「再造歷史現場-興濱計畫」，以哈瑪星為基地陸續推動各項計畫執行，除了硬體修復工程外，也致力於在地文史活動的推廣。行腳活動去年首創2天1夜的夜宿武德殿古蹟體驗，結合互動性街町實境遊戲，吸引許多青年學子報名參加，廣受民眾喜愛，今年行腳提前從3月開跑，自春天一路漫步至秋日，根據不同時節規劃不同主題的系列活動。
文化局策劃興濱行腳「解密之旅」，3、4月以打狗山為主題之人文講座與實地導覽，邀請民眾一起聆聽《打狗公園野望》作者李文環從都市規劃與文化地景的角度出發，解開昔日打狗公園的建置與構成之謎，並於講座後親訪壽山，從貿易商大樓（金融第一街）出發，沿經壽山大階梯、杉本音吉紀念碑址、打狗水道淨水池、西國第一番碑、愛國婦人會館等文化景點。用不同以往的視野重新認識壽山，看見哈瑪星不一樣的春天。
5、6月再接力推出哈瑪星鐵道解密活動。王文翠表示，早期鐵路因為涉及國防機密，讓民眾很難一探究竟，因此今年行腳活動，文化局特別設計豐富有趣的「高雄鐵道大解密」1日遊，帶領民眾探訪全台獨家景點，在專業導覽老師的指引下，讓民眾更加親近哈瑪星這塊土地，進一步了解臺灣鐵路產業的重要性。活動上午將由專人實地導覽百年濱線、解密北號誌樓，中午為營造身歷其境之感，活動主辦單位更精心準備臺鐵便當與大家一起享用，午後則有壁木式號誌機手作課與小板車組裝體驗，讓民眾經由親自手作的方式，拉近人與文化場域的距離。詳細報名資訊可上高雄市政府文化局網站及興濱計畫官方網站http://hamasen.khcc.gov.tw/home01.aspx?ID=1。
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