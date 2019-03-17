「興濱行腳」活動開跑 濱線春日遊哈瑪星祕境探路

2019-03-17 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市文化局推出「2019興濱行腳」系列活動，今年興濱計畫行腳活動將以「解密」為主題，結合在地山林野趣與人文、產業與生活，帶領民眾尋訪壽山祕境，走讀高雄百年鐵道故事。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，高雄市政府文化局2016年獲文化部核定「再造歷史現場-興濱計畫」，以哈瑪星為基地陸續推動各項計畫執行，除了硬體修復工程外，也致力於在地文史活動的推廣。行腳活動去年首創2天1夜的夜宿武德殿古蹟體驗，結合互動性街町實境遊戲，吸引許多青年學子報名參加，廣受民眾喜愛，今年行腳提前從3月開跑，自春天一路漫步至秋日，根據不同時節規劃不同主題的系列活動。

文化局策劃興濱行腳「解密之旅」，3、4月以打狗山為主題之人文講座與實地導覽，邀請民眾一起聆聽《打狗公園野望》作者李文環從都市規劃與文化地景的角度出發，解開昔日打狗公園的建置與構成之謎，並於講座後親訪壽山，從貿易商大樓（金融第一街）出發，沿經壽山大階梯、杉本音吉紀念碑址、打狗水道淨水池、西國第一番碑、愛國婦人會館等文化景點。用不同以往的視野重新認識壽山，看見哈瑪星不一樣的春天。